国家卫健委：4月新增本土病例超60%来自黑龙江

人民网北京5月1日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京大学人民医院援鄂医疗队医疗救治工作相关情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况并表示，4月份全国共报告新增本土确诊病例131例，其中超过60%来自黑龙江本土聚集性疫情。

米锋介绍，4月30日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例12例，其中6例为境外输入病例，分别为上海5例，福建1例；6例为本土病例，分别为黑龙江5例，内蒙古1例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例减少3例。

境外输入情况：现有确诊病例505例，其中重症病例7例；现有疑似病例7例。累计确诊病例1670例，累计治愈出院病例1165例，无死亡病例。

截至4月30日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例599例，其中重症病例38例；累计治愈出院病例77642例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82874例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者732966人，尚在医学观察的密切接触者7761人。

湖北无新增和现有确诊、疑似病例。累计治愈出院病例63616例，其中武汉46464例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者25例；当日转为确诊病例6例，其中境外输入1例；当日解除医学观察36例，其中来自境外输入11例；尚在医学观察无症状感染者981例，其中境外输入115例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。

“4月30日，新增6例本土确诊病例，均与此前聚集性疫情相关。”米锋说，4月份，全国共报告新增本土确诊病例131例，其中超过60%来自黑龙江本土聚集性疫情；共报告新增境外输入确诊病例864例，超过1千例治愈出院。

米锋表示，国务院联防联控机制对黑龙江省新冠肺炎聚集性疫情有关情况进行通报并提示：要进一步提升检测能力，加强医院感染防控，提高外防输入、内防反弹举措的针对性和有效性。