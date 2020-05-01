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莫把二级响应当作松懈信号

2020年05月01日08:31 来源：北京日报

北京突发公共卫生事件响应机制由一级调整为二级，是两天来全市最热话题。市民对“从低风险地区返京不再隔离”“通过预约可逛博物馆”“凭健康码可进小区探亲访友”等一系列防控新规分外关注，“五一”出游需求也应声上涨。

降低应急响应级别是科学研判的结果，也是全民抗疫来之不易的战果。“相对静止”百余天后，大家对工作生活全面回归正轨的期盼可以理解。但必须看到，二级响应依然是重大事件的响应级别。事实上，新冠肺炎疫情目前仍处于全球大流行时期，境外输入和本地反弹风险不容低估，北京作为重要口岸城市更是首当其冲，一旦出现防控漏洞后果不堪设想。还是那句话，战“疫”并没有过去。应急响应级别调整了，绝不意味着“警报解除”、高枕无忧；防控举措“战术”变化了，绝不意味着防控标准降低、防控力度减弱。

首都疫情防控对全国具有重要标志性意义。既要慎终如始抗疫，还要加速推动复工复产复商复市复学，可以说在未来相当长一段时间，北京肩头的压力不是减小了，而是增大了。此时此刻，我们为防控形势总体稳定趋好鼓舞，但更应做到思想不松、责任不松，进一步明确在疫情防控常态化背景之下的底线红线所在。就全市层面而言，必须认真落实“三防”“四早”“九严格”，继续压紧压实“四方责任”。而对广大市民而言，戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、不扎堆等“战时习惯”也都还要坚持下去。应急响应级别调整后，充分了解现在“能做什么”很重要，但牢记现在“不能做什么”更重要。

今天，疫情防控常态化后首个小长假已经开启，我们面对的是一场新的考验。相较于之前的“静态”，眼下，整座城市都热闹了起来，公园、商场、餐厅等场所无不恢复了人气。如何在大规模的人员流动交互中筑牢安全屏障，关键还是人人参与、人人尽责。各区在信息发布、流量管控、安全巡查等方面做足预案；公园景区做好分时段预约，充分限流分流；商超在收银处等容易形成人员聚集的区域配足引导人员、相关设备。与此同时，广大市民更要心中有界，自觉注意安全半径，遵守出游预约、随身携码、公筷分餐等规定。总而言之，休闲“五一”，安全第一，每个人的防控之弦紧一紧，大家的安全健康就有更大保障。

行百里者半九十。力戒疲沓松懈，保持必要警觉，把精准防控的规矩记在心上、付诸行动，我们距离战“疫”全胜、安全无虞就更近了一大步。（京平）

(责编：崔元苑、许心怡)


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