公园室外环境分散游览可不佩戴口罩

从昨日零时起，北京市突发公共卫生事件应急响应由一级调至二级。北京青年报记者从昨天下午召开的北京市第97场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，“五一”小长假期间，全市公园将实施调整后的客流量管控措施。在公园室外环境分散游览，间距1-1.5米以上，原则上可不佩戴口罩或根据自身状况决定。为避免游客扎堆聚集，全市开放的公园将进行限流，35家客流量较大的收费和免费公园景区需要预约入园。

全市开放公园“五一”都将限流

全市1050个公园风景区中，有984个自春节以来一直保持开放，有66个因为森林防火、涵养水源、室内空间狭窄等原因暂时关闭。北京市园林绿化局副局长高大伟介绍，按照北京市疫情相应等级调整为二级的整体部署，全市公园风景区的疫情防控措施也做出了相应的调整。

“五一”期间，全市公园将实施调整后的客流量管控措施。高大伟介绍，全市开放的公园将进行限流；凡属旅游景区的，将按照瞬时最大游客量的30%控制客流。当在园游客量达到公园风景区最大承载量时，将采取远端疏导、单向游览、短时限流等措施，确保公园风景区不发生人员聚集拥挤现象。

“五一”期间全市各公园景区将继续禁止举办各类大型活动，避免人员聚集，并在园内通过广播、条幅等形式提醒入园游客保持安全距离。针对疫情期间部分游客在公园内扎堆聚集等行为，将邀请北京市公共文明引导员、“绿色使者”志愿者、城管志愿者等进入公园进行劝阻。

公园人员密集地区仍需戴口罩

市民逛公园还需戴口罩吗？市园林绿化局副局长高大伟表示，公园景区虽属于开敞空间，但客流量大，人员相对密集，考虑到目前疫情防控的形势，为了保证市民的游园安全，还是希望广大市民在公园内游览时戴好口罩和做好相关防护，并保持安全距离。同时，北京市公园管理中心针对市属11家公园内是否佩戴口罩的要求进行了细化。游客须佩戴口罩的情形包括在公园出入口，室内参观、购物，乘坐摆渡船、观览车以及处于人员密集地区、人与人之间距离不足1米的场所。但是，“在公园室外环境分散游览，间距1-1.5米以上，原则上可不佩戴口罩或根据自身状况决定”，市公园管理中心副主任张亚红说。

“五一”假期以前，北京市属公园首批开放了20个院落较大、相对开敞的园林景区、重点文物古建院落，同时因需增加商业服务，恢复了27处简餐茶点、文创商店服务。张亚红表示，11家市属公园严格按照疫情防控期间的安全游园标准，进行客流量动态管理。室内商业场所按照人与人间距至少1米、人均面积不少于2.5平方米进行限流管控。公园堂食餐点严格按北京市新型冠状病毒肺炎疫情期间餐饮服务单位经营服务指引(4.0版)执行，查验健康绿码，配置使用公勺公筷。

据介绍，颐和园、北海、中山、陶然亭、玉渊潭、紫竹院等6家市属公园在现有已开放航线和游船的基础上，将进一步恢复运营码头和船只数量。同时游船运营加强管理服务，每日集中消毒、一批乘客一清洁，要求乘客有序排队，乘坐摆渡交通船时要实名登记，出示健康绿码。

35家客流较大公园需预约入园

“五一”期间，为创造良好的游园秩序，全市将对客流量较大的收费和免费公园景区实行网上预约。高大伟介绍，目前全市开放的公园风景区中，有颐和园、奥林匹克森林公园、居庸关长城景区、青龙峡景区等35家需要预约入园。

市园林绿化局已经对相关公园风景区的预约方式进行了梳理，市民可登录“北京市园林绿化局”官方网站，或者通过“首都园林绿化”官方微博微信进行查询和预约。此外，市园林绿化局与高德公司合作，奥林匹克森林公园等50家热点公园的游园信息可通过手机实时查询，获知游客密度、门区开放情况、停车场开放状态和限流措施等信息，引导游客错峰游园。

高大伟提醒，本市有25家公园游客量较大，游客体验度受影响，包括颐和园、天坛公园、地坛公园、龙潭公园、圆明园遗址公园、海淀公园、莲花池公园、园博园、大运河森林公园等。“这些公园平时双休日都超过万人以上，‘五一’出行时，市民应尽量关注各公园相关信息，尽量避开游人高峰地区和高峰时段。”

文/本报记者 王斌 蒋若静

重点

持健康宝“绿码”方可进入体育健身场所

在昨天下午召开的新闻发布会上，北京市体育局副局长杨海滨宣布，北京在严格落实疫情防控措施和满足安全生产要求的条件下，将安全有序推进本市体育健身场所开放，所有进场健身人员应扫描“北京健康宝”等软件，实行“绿码”准入制，落实体温检测、实名登记等措施，对拒绝接受扫码、体温检测或体温异常者，谢绝入场。

杨海滨说，根据体育健身场所开放防控指引，各场所要做好员工健康管理和防护。对员工（含社会体育指导员、教练员等）严格落实本市对返京人员医学观察要求，严禁未按要求隔离期满人员上岗，实行员工健康状况报告制度，对所属员工进行防疫知识培训和健康教育，加强个人防护。各类体育健身场所每日营业前后应优先打开窗户采用自然通风，每天通风不少于3次，每次30分钟。

各体育健身场所要加强健身人员查验和登记管理。所有进场健身人员应扫描“北京健康宝”等软件，实行“绿码”准入制，落实体温检测、实名登记等措施。对拒绝接受扫码、体温检测或体温异常者，谢绝入场。健身人员应坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，根据不同场景正确佩戴口罩。

杨海滨强调，各场所每日应对场地硬件设施、健身器材、公共用品用具等进行预防性消毒，公用物品、公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。同时，要控制人员规模和密度，实行健身人员电话、网络预约制，进行限流管控，同时段相邻健身人员应保持安全距离。

杨海滨强调，室外体育健身场所应按照基本防控措施的要求，认真落实各项防控措施，发现问题立即整改，确保全面落实、不留死角，确保市民安全参与室外体育健身活动。坚持不聚集和保持安全距离，人均运动面积不小于2.5平米。室外体育健身场所中，篮球、足球、排球等团体项目及柔道、拳击、散打等对抗项目暂不开放，其他体育项目可有序开展。

关于室内体育健身场所的开放要求，杨海滨表示，应按照基本防控措施的要求，严格落实从业人员健康监测、健身人员分时预约、人员信息登记、体温测量、佩戴口罩、控制人员流量和密度、场所保持通风、设施器材消毒等防控措施。人员在运动过程中保持不小于1米的安全距离，人均运动面积不小于4平方米。

游泳场馆、利用地下空间建设的体育健身场所及各类健身场所的淋浴设施暂不开放，其他室内体育健身场所可恢复开放。室内体育健身场所篮球、足球、排球等团体项目及柔道、拳击、散打等对抗项目暂不开放，其他体育项目可有序开展。

有关体育项目的培训、健身辅导、团体操课等集体活动在保证人员不聚集和保持安全距离的前提下，按照不超过平时培训人数的75%组织开展。

医院内面对面探视时长不超半小时

在昨天下午的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，为落实“三防、四早、九严格”要求，北京各级各类医疗卫生机构加强健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，促进首都生产生活秩序恢复。各医疗卫生机构将一手抓疫情防控，一手抓健康服务，院内保持“一米线”制度，提倡视频探视，将面对面探视时间控制在半小时以内等。

高小俊说，各医疗卫生机构在常态化防控中保持警觉性、敏感性，严格落实各项要求，及时发现、严格管控可疑病例。压实医疗机构院感防控主体责任，严格落实《医院感染管理办法》等相关要求，院内保持“一米线”制度，提倡视频探视，将面对面探视时间控制在半小时以内，并保持安全的探视距离。

严格控制工作人员去中高风险地区出差，减少不必要的人员流动。对护工实施闭环管理，严禁串科和扎堆聊天。二、三级医院病床使用率5月底前控制在70%左右；6月份之后，视疫情情况酌情控制病床占有水平，原则上不加床，控制住院病人密度。

核酸日检测能力将提升到5万份以上

高小俊说，为提高防治能力，本市将做好社区卫生服务中心和乡镇卫生院的发热筛查哨点建设，与设有发热门诊的二、三级医院健全转诊机制。在社区卫生服务中心设置一定数量的医疗床位，平时用于康复、临终关怀，出现疫情时可用于隔离观察。同时，北京各医疗机构将继续做好病例筛查，坚持对入院人员开展体温监测、流行病学史问询和健康码识别，安排有经验的感染性疾病科或相关专业医师、护士充实预检分诊力量。预检分诊筛查出的疑似患者实行专人陪同按指定路线前往发热门诊排查。

全市设有发热门诊的二级综合医院和具备资质的专科医院要逐步具备核酸检测能力并开展检测工作。本市鼓励引导具备条件的第三方医学检测机构开展新冠病毒核酸检测，已具备检测能力的医疗卫生机构要进一步做好人员培训、增加设备、优化流程，提升检测能力，近期将日检测能力提升到5万份以上。

急需入院人员与陪护人员均应做核酸检测

在落实防控措施方面，北京继续坚持“应检尽检”和“愿检尽检”。高小俊说，医疗机构继续对新冠肺炎病例和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者等全部进行核酸检测。对具有诊疗方案规定的流行病史、典型呼吸道症状，或胸部CT病毒性肺炎典型表现的普通门急诊就诊患者进行核酸检测。按照自愿、预约、分时的原则，进一步做好有需求的单位和个人的核酸检测工作。

在外地进京就医人员服务管理方面，北京继续坚持非急诊全面预约，积极推进互联网医院建设和远程医疗服务，高中风险地区来京就医人员遵守观察规定。急需入院人员与陪护人员均应严格进行核酸检测。

本组文/本报记者 王斌 蒋若静

举措

北京“五一”起将在六大领域开展促销

昨天下午的发布会上，北京市商务局副局长刘梅英介绍了北京市精准有序助推消费回补的相关措施。在严格落实行业防控指引的前提下，本市将立足“五一”假期，辐射整个5月，促进六大领域消费，开展百项促消费活动，释放消费潜力。

刘梅英介绍，一是促进品牌和品质消费。为进一步提升消费者网上购物体验，更好地激发实体消费热情，组织本市重点电商企业积极参与“双品网购节”，指导行业协会和有关机构发布北京商业服务业品牌首店、旗舰店、特色店、特色商业街区导引，制定智能家电、家居、家装消费指南。

二是促进免税商品消费。引导本市机场及市内免税店针对到店消费推出“致敬最美的你·‘五一’劳动节巨献”进口商品优惠促销，通过企业公众号开展精品在线预订促销。

三是促进餐饮消费。征集发布一批严格符合疫情防控要求的“放心餐厅”，引导重点外卖平台企业为北京地区消费者提供下单红包等多种优惠。

四是促进社区消费。节日期间保持社区蔬菜直通车、社区购物服务站、无接触配送点等便民设施和站点的常态化供应；加快推广门店宅配、前置仓+提货站、安心达等到家服务。

五是促进跨境消费。为更好满足疫情期间被冻结的境外消费，《措施》提出指导跨境电商体验店开展网络直播促销，并加大优惠力度，持续营造跨境消费新热点。

六是促进老字号消费。为发挥老字号品牌优势，促进北京特色消费，组织本市老字号企业开展直播带货，鼓励老字号餐饮企业通过团购、进社区等活动加大优惠力度，满足居民对老字号的消费需求。

文/本报记者 蒋若静 王斌