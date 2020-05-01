及时接种、普遍接种 疫苗是健康的卫士

4月25日是第34个全国儿童预防接种宣传日，今年的主题为“及时接种疫苗，共筑健康屏障”。

在人类与疾病抗争的历史上，疫苗发挥着不可替代的作用。可以说，疫苗的价值就是生命的价值。接种疫苗可以提升预防疾病的免疫力。人的一生中各个年龄段都有相对应的疫苗。疫苗并非仅仅针对儿童，成人疫苗免疫同样不容忽视。消除大众对于成人疫苗接种的误区，是加强成人免疫非常重要的一步。

疫苗是保障人类健康的屏障

几个月来，肆虐全球的新冠肺炎疫情，让人们对提高免疫力、接种疫苗的关注度空前提高。在新冠病毒已构成全球大流行的形势下，世界各国都在紧锣密鼓地研发疫苗。

日前，由中华预防医学会和中国家庭报社等联合主办的一场网络直播活动中，中国工程院院士军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长陈薇结合新冠疫苗的研制进展，对疫苗的基本知识进行了深度解读。

陈薇说，自从中国向世界卫生组织分享新冠病毒基因序列之后，她和团队就开始投入了疫苗的研发。该疫苗从3月16日开始，进入Ⅰ期人体临床试验，接种疫苗的安全性在第7天、第14天都得到了详细的医学数据。在此基础上，该疫苗又开始了Ⅱ期人体临床试验，第二批508名志愿者目前均处于观察期。

在新冠肺炎疫苗研发过程中，除科学家和医务工作者以外，还有一群无私奉献、报名参加临床试验的普通人。

参与新冠疫苗Ⅰ期临床试验志愿者、27岁的退伍军人朱傲冰，参加完疫苗注射后，在社交平台分享了自己注射疫苗的体验。他表示，疫情期间，医务工作者和科研专家不辞辛苦地奋战在抗疫一线，甚至牺牲了自己的健康和生命，自己只不过做了力所能及的事情。“虽然是先斩后奏，但家人得知后都非常支持我。”他说。

新冠疫苗Ⅱ期临床试验志愿者熊英是一名儿科医生。除了自己，她还动员了84岁的父亲熊正兴一起参与临床试验。“在武汉，能为抗击疫情做些力所能及的事情，是非常有意义的。”熊英说。

熊正兴则透露：“现在注射差不多半个月了，我不觉得身体状态有什么异样，各方面感觉都不错。”

目前中国有5种针对COVID-19的候选疫苗正处于不同的开发阶段。4月24日至30日是世界免疫周，世界卫生组织的目标是：促进和提高人们对免疫接种作为一种最具成本效益的公共卫生干预措施的认识。

中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德强调，无论是科学研究、疾病防控实践，还是人类发展的历史，都充分证明，预防接种是防控传染病最有效、最经济的措施。随着《中华人民共和国疫苗管理法》的实施，我国疫苗质量将进一步提升，预防接种服务将进一步规范，一定能够更有效地保障公众健康和维护公共卫生安全，希望广大人民群众增强对疫苗的信赖和对疫苗安全的信心，做到及时接种疫苗，共筑健康屏障。

女性是需要接种疫苗的主要人群

由腾讯健康和葛兰素史克（中国）联合主办的全国大型免疫力认知调研结果于近日发布。调研数据显示，仅22%的人认为，女性是需要接种疫苗的主要人群。此外，认同疫苗越早接种、越早获益的人数不到三成。

“这两个数据提示我们，大众对于疫苗能够为女性提供有效保护的认知较低，并且对于尽早接种的概念较为薄弱。”上海复旦大学附属妇产医院教授隋龙表示，“事实上，除了预防传染病，疫苗在癌症的预防方面同样发挥着重要作用。以宫颈癌为例，HPV疫苗能够有效预防由人乳头瘤病毒（HPV）引起的癌症。”

对于有正常性行为的女性来说，一生中HPV感染几乎难以避免，而持续的HPV感染会造成宫颈病变，进而有可能发展为宫颈癌。因此，世界卫生组织发布的文件明确指出，将9岁至14岁未发生性行为的女孩作为首要接种对象。

“很多人对于HPV疫苗的认识存在误区，认为价数越高，防癌系数越高，但实际上目前我国已批准上市的4种HPV疫苗，无论在免疫原性，还是预防16型、18型HPV相关宫颈癌的效力和效果方面，均无明显差别，都可预防大多数的宫颈癌，应该在第一个感染高峰年龄段（15岁至—24岁）到来之前，尽早进行疫苗接种，勿错过最佳接种时间。年龄越小，就能越早获得保护。”隋龙说。

另外，通过调研数据可以看到，87%的人会将疫苗成分作为重要参考因素，但仅有不到三成的人知道佐剂与疫苗保护效力密切相关。隋龙指出，实际上，疫苗的主要成分包括抗原和佐剂，而创新佐剂系统能够提高免疫反应的效果，达到最终的对疾病保护的目的。

带状疱疹疫苗已经获批上市

在针对大众疫苗认知部分，上述调研结果发现，不知道带状疱疹、肺炎、流感可以通过疫苗预防的人数分别占到63%、53%和37%。

对此，同济大学附属上海市皮肤病医院中西医结合科副主任姜文成教授指出：“疫苗对于中老年人意义重大。以带状疱疹为例，中老年人是带状疱疹的高发人群，然而目前治疗方法有限，接种疫苗是控制带状疱症发病最有效的措施之一”

带状疱疹是一种皮肤科常见病，1/3的人在一生中会患带状疱疹，除皮肤损害外，常伴有神经病理性疼痛。同时，带状疱疹的发病率和严重程度随年龄增长而增长，50岁以后尤为明显，常出现在年龄较大、免疫抑制或免疫缺陷的人群中，严重影响患者生活质量。据估计，中国50岁及以上人群，每年新发带状疱疹患者为156万左右。

姜文成表示，疫苗接种在保护中老年人免遭疾病痛苦以外，还可以大大降低社会医疗负担。作为多种疾病的易感人群，提升免疫力是对自身的最大保护，目前已经有针对带状疱疹的疫苗在我国获批，接种疫苗能够在增强中老年人免疫力的同时，有效降低疾病的发生风险。

乙肝疫苗是最好的预防策略

上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科主任医师许洁教授表示：“预防接种是预防和控制传染病最经济、有效的手段。以乙肝为例，很多慢性乙肝患者通过长期的抗病毒治疗可以实现病情的稳定，延缓疾病的进展，但是很难治愈。相对于这个长期的复杂的治疗过程，及早接种乙肝疫苗就是一种非常好的预防策略。几十年来，上十亿的人群证实了乙肝疫苗的安全性和接种效果。”

现在中国有大约7000万人是慢性乙型肝炎病毒携带状态，其中大约有两三千万慢性乙肝患者。基于如此庞大的患者基数，乙肝传染的风险也大大增加。因此，乙肝疫苗接种的必要性就显得尤为重要。

哪些人需要接种乙肝疫苗？理论上是人人都需要接种。考虑到乙肝的传播途径和感染特点，有些人群尤其需要及时接种。除新生儿和儿童之外，成年人尤其是感染风险高的人群，比如乙肝表面抗原阳性者的家庭成员或者密切接触者，以及广大医务人员、糖尿病患者、血透患者和艾滋病感染者等，都需要及早接种。

许洁表示，现阶段我国免疫策略是保持新生儿优先接种乙肝疫苗，在儿童当中进行查漏补种，同时将成年人中的高危人群纳入常规免疫。从临床医生的角度来讲，建议这部分人群进行乙肝的筛查和乙肝疫苗的接种，也希望能借此次调研结果的公布，提升公众对于儿童、成人免疫的正确认知。