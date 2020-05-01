热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

武汉复工体检成热门项目 核酸检测结果次日上网可查

2020年05月01日08:00 来源：人民网-人民健康网

医生给体检者抽血准备抗体检测

人民网5月1日电（王国菁） 随着武汉市逐步开始复工复产，连日来，武汉市各大医院的体检中心一片繁忙，复工体检成了一大热门项目。其中，核酸检测成为很多个人和团队的必检内容。湖北省第三人民医院体检中心主任夏燕妮向人民健康介绍，湖北省明确要求对教师、医护人员、公共交通工具服务人员、大型商场等公共场所服务人员、监所和养老机构等“五类人员”全面开展流调和核酸检测，同时对教师和医务人员进行血清抗体检测。对武汉市以外其他市州教师、医务人员全面开展核酸检测；其他人群实行愿检尽检、能检尽检。

武汉复工体检 部分医院开启预约和上门服务

在武汉，复工体检项目主要包括核酸检测、抗体检测以及肺部CT三项。夏燕妮介绍，除了政府规定的五类人群，一些企业和单位也单独提出了复工体检要求。此外，前来体检的还有一些普通居民、外出务工人员、企事业工作人员等。

为了有序体检，武汉市部分医院除了开启网上预约和电话预约外，还提供了上门服务。夏燕妮表示，医院为50人以上的团队预约提供上门服务，周末、五一都不休息，正常接待。她提醒欲体检者，因各医院在是否需要预约、节假日是否照常接待方面规定会有所不同，需要体检者提前确认。”

同时，她建议体检者，参加体检前，穿方便脱穿的衣服，不要穿有金属线或带钢圈的内衣，注意做好个人防护，正确佩戴口罩，排队时保持1米以上的安全距离，尽量不要触摸其他公共物品，听从医护人的安排。怀孕或备孕者在登记时，需提前告知医务人员。

核酸检测和抗体检测价格下调 专家建议两者都查

湖北省第三人民医院的相关数据显示，自武汉解封至今，该院已有超1.3万人次参加复工体检。夏燕妮建议，从目前的检测情况看，原则上核酸和抗体都应该检查。她解释说，核酸检测是直接对新冠病毒的病原体的检测，是确定新冠病毒感染的金标准，但缺点是特异性高，灵敏度偏弱。抗体检测可作为对核酸检测很好的补充，但抗体检测不能代替核酸，建议两项检查都做。

医生为体检者做鼻咽拭子采样

核酸检测、抗体检测价格如何？4月26日，湖北省医保局、省卫健委联合发出通知，在全省临时新增新冠病毒核酸检测和抗体（IgM/IgG）检测医疗服务价格项目，并制定封顶价格，最高限价分别为核酸检测180元/次和抗体检测50元/项，从26日起全省执行。

通知显示，随着离汉通道管控措施的解除和复工复产新冠肺炎检测的要求，人民群众开展新冠病毒检测的需求持续增加，同时，生产厂家不断增多，产能逐步增加，湖北适时下调新冠病毒核酸检测和抗体检测医疗服务价格。以武汉市为例，此次调价，相比3月底确定核酸检测临时价格260元/次下调了80元/次，抗体检测临时价格90元/项下调了40元/项。

抗体检测1小时出结果 核酸检测结果次日上网可查

新冠疫情发生以来，核酸检测、抗体检测成为很多人耳熟能详的词汇，但对于这两者的具体操作方式及注意事项公众并不清楚。夏燕妮介绍，抗体检测包括胶体金法和化学发光法，检测样本为静脉血清。核酸检测主要采集呼吸道标本，包括上呼吸道标本或下呼吸道标本，复工体检主要采集上呼吸道标本，包括鼻咽拭子及咽拭子。

体检者做体检前登记

针对复工体检前的注意事项及鼻咽拭子和咽拭子的区别，夏燕妮表示，无论取鼻咽拭子或咽拭子都不是取分泌物，而是要用拭子刮蹭到粘膜上皮组织从而进行PCR检测。从咽部蘸取的时候可能会有一点呕吐的感觉，从鼻腔蘸取的时候偶尔会引起鼻黏膜的出血，一般来说都没有太大问题。

虽然空腹体检已成为一种常识，但复工体检却不需要空腹。夏燕妮发现，做复工体检的人中不少是空腹而来。她表示，可以正常吃饭、喝水，这对病毒的核酸及血清抗体的滴定度没有影响。但建议不要进食、饮水过多，或者餐后1小时后检查，以避免核酸咽拭子取样时因刺激导致恶心呕吐。

这样的复工体检对大部分人来说是第一次，究竟什么样的体检报告是合格的？夏燕妮表示，体检报告合格分两种情况。一种是核酸、抗体IgM/IgG阴性，没有新冠肺炎接触史，没有发热、呼吸道及其他相关症状，为正常。即使CT有一些炎症表现，但多数为非新冠肺炎所致。另一种是核酸、抗体IgM阴性，抗体IgG阳性，说明既往感染过新冠病毒，但已恢复或体内病毒被清除，也为正常。

夏燕妮介绍，核酸检测结果可在体检后的第二天上网查询，CT和抗体检测结果在检测完一小时后便能拿到结果。

(责编：王国菁、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn