武汉复工体检成热门项目 核酸检测结果次日上网可查

医生给体检者抽血准备抗体检测

人民网5月1日电（王国菁） 随着武汉市逐步开始复工复产，连日来，武汉市各大医院的体检中心一片繁忙，复工体检成了一大热门项目。其中，核酸检测成为很多个人和团队的必检内容。湖北省第三人民医院体检中心主任夏燕妮向人民健康介绍，湖北省明确要求对教师、医护人员、公共交通工具服务人员、大型商场等公共场所服务人员、监所和养老机构等“五类人员”全面开展流调和核酸检测，同时对教师和医务人员进行血清抗体检测。对武汉市以外其他市州教师、医务人员全面开展核酸检测；其他人群实行愿检尽检、能检尽检。

武汉复工体检 部分医院开启预约和上门服务

在武汉，复工体检项目主要包括核酸检测、抗体检测以及肺部CT三项。夏燕妮介绍，除了政府规定的五类人群，一些企业和单位也单独提出了复工体检要求。此外，前来体检的还有一些普通居民、外出务工人员、企事业工作人员等。

为了有序体检，武汉市部分医院除了开启网上预约和电话预约外，还提供了上门服务。夏燕妮表示，医院为50人以上的团队预约提供上门服务，周末、五一都不休息，正常接待。她提醒欲体检者，因各医院在是否需要预约、节假日是否照常接待方面规定会有所不同，需要体检者提前确认。”

同时，她建议体检者，参加体检前，穿方便脱穿的衣服，不要穿有金属线或带钢圈的内衣，注意做好个人防护，正确佩戴口罩，排队时保持1米以上的安全距离，尽量不要触摸其他公共物品，听从医护人的安排。怀孕或备孕者在登记时，需提前告知医务人员。

核酸检测和抗体检测价格下调 专家建议两者都查

湖北省第三人民医院的相关数据显示，自武汉解封至今，该院已有超1.3万人次参加复工体检。夏燕妮建议，从目前的检测情况看，原则上核酸和抗体都应该检查。她解释说，核酸检测是直接对新冠病毒的病原体的检测，是确定新冠病毒感染的金标准，但缺点是特异性高，灵敏度偏弱。抗体检测可作为对核酸检测很好的补充，但抗体检测不能代替核酸，建议两项检查都做。

医生为体检者做鼻咽拭子采样

核酸检测、抗体检测价格如何？4月26日，湖北省医保局、省卫健委联合发出通知，在全省临时新增新冠病毒核酸检测和抗体（IgM/IgG）检测医疗服务价格项目，并制定封顶价格，最高限价分别为核酸检测180元/次和抗体检测50元/项，从26日起全省执行。

通知显示，随着离汉通道管控措施的解除和复工复产新冠肺炎检测的要求，人民群众开展新冠病毒检测的需求持续增加，同时，生产厂家不断增多，产能逐步增加，湖北适时下调新冠病毒核酸检测和抗体检测医疗服务价格。以武汉市为例，此次调价，相比3月底确定核酸检测临时价格260元/次下调了80元/次，抗体检测临时价格90元/项下调了40元/项。

抗体检测1小时出结果 核酸检测结果次日上网可查

新冠疫情发生以来，核酸检测、抗体检测成为很多人耳熟能详的词汇，但对于这两者的具体操作方式及注意事项公众并不清楚。夏燕妮介绍，抗体检测包括胶体金法和化学发光法，检测样本为静脉血清。核酸检测主要采集呼吸道标本，包括上呼吸道标本或下呼吸道标本，复工体检主要采集上呼吸道标本，包括鼻咽拭子及咽拭子。

体检者做体检前登记

针对复工体检前的注意事项及鼻咽拭子和咽拭子的区别，夏燕妮表示，无论取鼻咽拭子或咽拭子都不是取分泌物，而是要用拭子刮蹭到粘膜上皮组织从而进行PCR检测。从咽部蘸取的时候可能会有一点呕吐的感觉，从鼻腔蘸取的时候偶尔会引起鼻黏膜的出血，一般来说都没有太大问题。

虽然空腹体检已成为一种常识，但复工体检却不需要空腹。夏燕妮发现，做复工体检的人中不少是空腹而来。她表示，可以正常吃饭、喝水，这对病毒的核酸及血清抗体的滴定度没有影响。但建议不要进食、饮水过多，或者餐后1小时后检查，以避免核酸咽拭子取样时因刺激导致恶心呕吐。

这样的复工体检对大部分人来说是第一次，究竟什么样的体检报告是合格的？夏燕妮表示，体检报告合格分两种情况。一种是核酸、抗体IgM/IgG阴性，没有新冠肺炎接触史，没有发热、呼吸道及其他相关症状，为正常。即使CT有一些炎症表现，但多数为非新冠肺炎所致。另一种是核酸、抗体IgM阴性，抗体IgG阳性，说明既往感染过新冠病毒，但已恢复或体内病毒被清除，也为正常。

夏燕妮介绍，核酸检测结果可在体检后的第二天上网查询，CT和抗体检测结果在检测完一小时后便能拿到结果。