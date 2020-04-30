上海市卫健委：疫情阻击战“边打边学边建边干”

人民网北京4月30日电（王国菁）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市卫生健康委主任、上海市中医药管理局局长邬惊雷表示，上海作为一个超大型城市人口密度比较大，区域相对狭小。公共卫生的安全是整个城市安全非常重要的组成，这是思想认识上不可或缺的。

邬惊雷介绍，上海继承发扬了抗SARS的经验，包括建定点医院、发热门诊等。这次阻击战我们是“边打边学边建边干”，发现有些问题还存在不足，比如早期的预警。

邬惊雷表示，虽然上海注重信息捕捉，武汉疫情发生后很早就有响应，但是对于整个城市来讲，传统的传染病传报系统还是不够。其次是指挥系统，上海也有专门的公共卫生指挥系统，但跟SARS比，这次它调动社会的资源、社会的动员更加广泛更加深入，所以，集中高效的指挥系统非常重要。

此外，邬惊雷也指出，虽然上海三级的诊疗系统不错，疾病预防控制也是三级，但医和防的融合不够，当中还有脱节。

邬惊雷称，原来口罩有储备、手术衣也有储备，但是这次这么大规模、传播很快的疫情，对上海这样的特大型城市来讲，综合保障有待进一步改进。此外，疾病预防控制体系的现代化要求同国际先进比是不够的。还有救治上，专业队伍、专业人才方面，公共卫生人才储备还不够。

基于这些不足，上海出台了《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》。邬惊雷表示，应对疫情时，这样的超大型城市一定是响应迅速、统一高效、联防联控的社会响应机制。传染病不可能每时每刻暴发这么特大的疫情，所以如何在平战结合的机制下，同时又是专业化、精准化的人才队伍以及响应非常重要。

如何使得上海公共卫生做得更好，使上海成为市民更加喜欢、更加宜居、更加适合发展、更加安全的城市？邬惊雷对此有以下几点考虑：一是在应急指挥上进一步加强；二是公共卫生监测预警，除了传染病外还有核、生化等监测体系做得更好；三是疾病预防控制体系更加现代化。现在传统的市区和社区的疾控体系当中，理论上层级分的很清楚，但是它们的联动、它们的能力、它们的标准、它们的队伍等等还需要进一步加强；四是从专家团队、定点救治上，救治体系还要发挥的更加充分。除了定点医院，如发生特大型的疫情，如何有几个机制，比如腾挪、扩大定点医疗机构、组织队伍等，所以我们的队伍应该是模块化的、专业化的、能够随时响应的。

“有一个很重要的体系就是公共卫生的社会治理体系。”邬惊雷称，上海市人大专门出了决定，为我们应急响应提供了非常好的法治保障，对很多法律法规、地方性法规的调整使得能做好这项工作。另外还有组织的保障、投入的保障，这今后也要有具体的提升。

“通过这些建设，希望经过“十四五”期间的努力，使得跟整个上海的经济社会发展能够相适应的公共卫生安全体系做得更好，来保障人民的生命健康和安全，这是我们的目的。”邬惊雷称。