疫情防控进入常态化 上海卫健委提示：六个环节需特别关注

人民网北京4月30日电 （许晓华）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。针对“疫情防控进入常态化后，上海如何做”的问题，上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，从上海目前实践的做法来看，常态化管理中有六个环节需要特别关注。

邬惊雷说，一是外防输入。如何守住入城口？重点是在境外防控，返沪人员的复工复产上。

二是落脚点。落脚点主要在社区，如何发挥好社区的管理作用？现在有健康码、测温等，首次回小区人员的信息登记，还要利用上海健康网做好这些基础工作。

三是城市管理常态化后，流动中的人员怎么管理？在地铁、机场、学校等在逐步推进自动筛查体温。

四是中学生逐步开学后，如何守好学校的大门？卫生和教育部门要配合好，每天对学校晨检和入学后两次筛检中发现的异常人员及时管理、及时到定点医院。

五是做好复工复产工作，如何主动帮助好这些企事业单位做好复工复产工作？鼓励和支持企事业单位、学校、一些特殊场所，对个人尽量扩大核酸检测。

六是监测哨。上海除了进一步加强发热门诊外，还建立了182个发热哨点的监测点，这样发热服务的触角一直能够延伸到社区，能够早期发现病人，早期隔离、早期排查、早期转院。

“这些常态化的管理措施，目前正在有序推进中，对上海整体的复工复产复学起到了积极推进的作用。”邬惊雷说。