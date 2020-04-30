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专家：上海社区疫情防控借鉴了非典时期的三方面做法

2020年04月30日16:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月30日电 （许晓华）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心主任刘辉表示，在新冠肺炎疫情防控中，社区卫生服务中心沿袭和使用了非典期间的一些好的做法，主要体现在三个方面。

一是发扬健康宣教的作用。非典时期，上海居民非常注重健康教育，例如个人防护、家居消毒等，健康宣教是功不可没的。新冠肺炎疫情初期，社区卫生服务中心向居民发了一封信，内容是健康提示和就医指南。同时利用社区健康自我管理小组，引导居民形成常态化的生活模式。

二是完善防范的网络。非典时期是依靠社区和街道发现重点人员。新冠肺炎疫情期间，除了社区卫生服务中心，还有街道、居委、公安、疾控中心、社区志愿者，组成小组或团队，在社区排除重点人群，对信息进行核实，保证重点人员不遗漏。

三是借鉴非典时期突出的防范重点。非典时期采取的是“集中观察”。新冠肺炎疫情期间，对于重点人员采取了居家隔离、集中隔离，例如重点地区的人员，密切接触者，境外返沪人员。

“这次疫情防控中，社区卫生服务中心的作用和功能已经凸显出来，参与面也更加广了。社区卫生服务中心要承担起‘管得了、守得好、兜得住’的工作使命。”刘辉表示。

(责编：刘卿、李栋)


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