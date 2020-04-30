上海市卫健委：上海两个定点医院平稳运行 治疗效果总体满意

人民网北京4月30日电（王国菁）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市卫生健康委主任、上海市中医药管理局局长邬惊雷表示，从上海的做法来讲“四个集中”对于病人的收治是非常有效的。目前上海总体非常平稳，两个定点医院平稳运行，治疗效果总体满意。

邬惊雷介绍，上海从SARS以后一直有两个定点医院，一个是上海公共卫生临床中心，前身是上海传染病医院，医院的场地很宽、隔离区很好。另一个是复旦大学附属儿科医院，在迁建的过程当中单独建立了传染病大楼。这次新冠疫情在上海发生以后，上海采取了集中收治，成人收治到公共卫生临床中心，儿科病人收治到复旦大学附属儿科医院。

邬惊雷表示，从整个收治情况来看，我们觉得把病人集中收治，对于集中资源、集中专家非常有好处，从公共卫生临床中心来讲，有300多个负压床位，同时还储备了200个左右的负压床位。从上海当时疫情的研判来讲，上海床位资源是够的。上海公共卫生临床中心当时建设的时候就预留了储备场地，准备应急响应，儿科医院也是如此。从目前病人的情况来看，我们有足够的床位，公卫中心应急响应的200个负压床位截至目前尚未用过。

邬惊雷介绍，从这次集中治疗的效果来看，专家团队非常重要，传染病医院以传染病学科的病种为主，新冠肺炎涉及重症监护、人工膜肺治疗等专业团队，上海采取集中专家的方式，从上海瑞金医院、仁济医院、市一医院、市十医院、市六医院，集中重症专家配置到不同的组里，开展集中救治。此外，也集中配置了护理团队。除此之外，在集中收治病人的过程中，还配置了专门的中医，每一个病区配备一个中医团队，每个病区都配备专门的心理团队，要上呼吸机的患者还有专门的呼吸管理师的团队来做。

邬惊雷表示，从上海目前来看，这两家定点医院的资源足够，但对于上海这个特大型城市来讲，还做了很多预案。比如对部分医院考虑要做腾空机制。此外，境外输入流量在上海还是很大的，在前期的定点隔离医院，要做筛查的医院，应如何积极的响应？从上海目前情况来看，这样集中专家资源的做法比较有效，上海的治疗效果总体上是满意的。