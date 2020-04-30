国家卫健委：境外输入现有确诊病例为35天来最低 近三分之二患者出院

人民网北京4月30日电 （许晓华）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，4月29日，境外输入现有确诊病例为35天来最低，累计已有近三分之二患者治愈出院。但境外疫情暴发增长态势仍在持续，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。现有本土确诊病例中近30%为重症病例，要继续发挥国家高水平专家作用，全力以赴做好医疗救治。

米锋介绍，4月29日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例4例，均为境外输入病例，分别为上海2例，内蒙古1例，吉林1例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者708人，重症病例减少9例。

境外输入现有确诊病例525例，其中重症病例13例；现有疑似病例7例。累计确诊病例1664例，累计治愈出院病例1139例，无死亡病例。

截至4月29日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例619例，其中重症病例41例；累计治愈出院病例77610例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82862例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者732369人，尚在医学观察的密切接触者8032人。

湖北无新增和现有确诊、疑似病例。累计治愈出院病例63616例，其中武汉46464例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者33例，其中境外输入2例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察28例，其中来自境外输入6例；尚在医学观察无症状感染者998例，其中境外输入127例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。