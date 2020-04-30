北京今起调整地面公交及轨道交通满载率

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市交通委副主任、新闻发言人容军表示，随着本市调整突发公共卫生事件响应级别，自今天起，相应调整本市地面公交、轨道交通满载率，地面公交满载率由50%调至75%，轨道交通满载率由50%调至65%。同时，按照“安全有序、分区分级、由近至远”的原则，逐步恢复进出京长途客运班线和旅游包车业务。

容军介绍，疫情发生以来，为有效防止疫情通过公共交通工具扩散传播，市交通主管部门统筹公交、地铁运营企业严格落实防疫措施，并采取增加车辆投放、开行区间车、大站快车、压缩站停时间、缩小行车间隔等方式加强运力保障，同时通过高峰限流、预约进站等调控措施，将乘客满载率控制在50%以内，以减少通勤人员聚集。目前为止，未发生一起因乘坐公共交通被感染新冠肺炎的病例。

随着本市疫情防控形势向好、复产复工率提升，市民通勤需求日渐旺盛，公共交通客流快速攀升。自4月30日起，本市地面公交满载率由50%上调至75%，轨道交通满载率由50%上调至65%。考虑到地面公交在开放空间运行、易于开窗通风的特点，地面公交满载率的上调幅度优先于轨道交通。

本市将有序恢复跨京冀公交线路运营，尽快恢复途经管控区域周边线路的正常运营，同步恢复景区公交线路的正常运营。同时，按照“安全有序、分区分级、由近至远”的原则，逐步恢复进出京长途客运班线和旅游包车业务。

第一周本市逐步恢复途经和终到地均为低风险地区的800公里以内省际客运班线和旅游包车业务，主要涉及：天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、河南等省份。第二周逐步恢复途经和终到地均为低风险地区的其他省份客运班线和旅游包车业务。

本市将暂不恢复疫情风险等级为高中风险地区的客运班线。市交通主管部门将随时关注国家和本市发布的各地区疫情风险等级变化，待高中风险地区降为低风险地区时，适时予以恢复。市民可登录“北京省际客运信息网”查询各省际客运班线恢复运营的具体时间及发车班次、发车时间，也可通过各长途客运站服务电话咨询。（记者 张航）