感染风寒怎么办？一块生姜帮您驱散寒邪

下午门诊来了一位小姑娘，穿的比较单薄，看着就会担心她着凉感冒。虽然春天来了，气温已经回升，但早晚温差还是有的，而且这个时期气候也会忽冷忽热，这个时候更应注意个人的保健工作，以防止春季感冒的发生。

果不其然，她的自述如下：“大夫，今天早上好像吹风着凉了，现在手脚冰凉，身上怕冷，头也有点隐隐作痛，还有点鼻塞、流清鼻涕，我这是不是要感冒啊？我明天还得出差见客户，有一堆重要的事儿要去处理，我不想被感冒影响。有没有不吃药还能快速解决问题的方法呀？”“当然有呀，你这个属于风寒感冒初期，给你个小妙招，很好解决。”我答道。

现实生活中，我们经常会遇到上述状况，吹了凉风后出现怕冷、寒战、头痛、鼻塞、流清涕等症状，这些属于风寒感冒初期的表现，是人体正气与入侵人体的寒邪之气抗争的过程中所出现的症状。因为这位患者还没有出现发热，咳嗽、咳黄痰、咽干咽痛等寒郁化热的表现，所以这个阶段的风寒感冒是很好解决的，只要一碗生姜水就可以轻轻松松解决问题。

今天就教大家一个小妙招，轻轻松松解决风寒感冒初期出现的问题。

1. 回到家后，我们可以取一个鸡蛋大小的生姜，用刀切成细丝备用，姜丝切的越细越好，有助于更多姜汁渗出，增加防治效果。

2. 把生姜放入锅中加入适量清水煮沸，水沸后继续煮10分钟，或者把生姜丝放入保温性能好的保温杯中，加入滚烫的开水后在保温杯里闷泡15分钟。

3. 把煮好或泡好的生姜水倒入碗中自然降温，晾到温热的状态后，将整碗生姜水一饮而尽，然后再喝一碗热稀粥以助药力。

4. 接下来就是最重要的环节了，钻到被窝里把自己捂到微微出潮汗，保持一段时间后如果觉得鼻子通了，头痛怕冷的感觉消失了，那么就说明火候可以了，等汗慢慢落下来就可以出被窝了。出来后千万小心，不可再受凉吹风，不然很容易反复。如果还是觉得怕冷头痛，鼻塞，那么每4小时喝一碗生姜水，就继续用这个方法发汗，直到症状消失。

5. 发汗过程特别需要说明的是：切记是微微出潮汗，不可以流汗珠子或是出大汗，那样反而伤身体。

这个方法特别适合吹风受凉，风寒感冒初期的人群，中医用“汗法”驱散人体邪气，生姜有散寒的作用，用生姜加发汗的方法可以很好的把风寒感冒初期的寒邪排出体外，防治感冒进一步发展。

关于生姜小知识：

生姜具有祛风散寒，解表发汗的功效。此外生姜也有提神醒脑的功效，在潮湿的夏季喝一杯生姜汤往往可以恢复精神，再现活力。生姜还具有不错的止呕效果。（北京中医药大学东方医院亚健康科 高傲）