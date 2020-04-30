“人造肉”试吃民众争尝鲜 安全吗？营养吗？

这块“肉”到底该怎么吃？

28日，某洋快餐企业在上海、广州、深圳三地开启“植培”鸡块试吃活动。4月中旬以来，另外几家国际连锁餐饮企业也纷纷围绕“人造肉”推出试吃产品。

“人造肉”是否安全？营养如何？够划算吗？

“人造肉”又来凑热闹了

“看起来形状比普通鸡块大，颜色更深。口感上和普通鸡块差不多，但加了荸荠丁，吃起来像果粒。”美食爱好者范女士告诉记者，自己首次试吃“人造肉”鸡块的口感。

28日上午11点，记者看到，某快餐企业广州花城湾店中有不少前来兑换“人造肉”鸡块的顾客。据悉，此次有上千人预约尝鲜。

华南理工大学食品科学与工程学院教授杨晓泉介绍，目前人造肉有植物蛋白和细胞培养两种技术路线。“细胞培养肉”是将干细胞置于培养皿中，依托支架和培养液，让细胞不断增殖，最后“长”成肉。但目前该技术尚未成熟，还处在实验室阶段。以植物蛋白制肉的工艺则是从大豆、豌豆等中提取蛋白质，然后通过调味使其具有动物肉的口感。目前市面上可见的“人造肉”均以“植物肉”为主。

2019年，几家国内公司曾推出“人造肉”肉饼、月饼等都属于被称为“植物肉”的植物蛋白制品。据悉，此次洋快餐企业推出的“人造肉”仍属此类制品。

安全吗？营养吗？划算吗？

业内人士认为，除口味外，安全性、营养价值、性价比等因素决定了“植物肉”能在多大程度上被中国消费者认可、接受。

——安全吗？多名行业专家表示，对“植物肉”而言，病毒感染、动物疾病、过量使用抗生素等风险均更低。中国植物性食品产业联盟秘书长薛岩表示，目前参照比较成熟的豆制品相关安全标准管理“植物肉”。记者了解到，有关监管部门表示，将采取审慎态度，在确保安全的前提下，为行业提供比较宽松的发展环境。

杨晓泉也提醒，一些生产商为了尽量模拟动物肉的口感、味道，可能会过度使用添加剂，“味道不够酱料来凑”，“过度加工”、盐分过高的健康风险值得警惕。

——营养吗？杨晓泉等专家表示，从蛋白质含量这一衡量食品价值的重要维度看，“植物肉”蛋白的氨基酸组合非常丰富，跟动物肉蛋白的营养几乎等效。但两者在微量元素含量上仍有差别，目前在部分项目上动物肉含量更丰富些。

——划算吗？此次某洋快餐企业推出试吃的“植物肉”鸡块价格为5块1.99元，仅为普通鸡块价格的1/5左右。但另一家企业的植物牛肉轻食价格却在59元至69元不等，并不便宜。

杨晓泉认为，植物肉的加工成本并不高，理论上讲，其价格不应高于动物肉制品。不排除部分产品定价包含营销推广等市场策略。但随着生产规模不断扩大、市场接受度持续提高，相关产品价格将会下降。

急需统一监管、准入标准

记者发现，近日“人造肉”主题在资本市场再次被“炒热”，背后原因众说纷纭。

那么“人造肉”产业本身到底发展前景如何？

“‘植物肉’与动物肉间不是竞争关系。”某食品企业负责人陈冕认为，“植物肉”制品对于中国消费者迅速上升的肉类蛋白需求是一种有益补充。

多名相关企业负责人告诉记者，国内“植物肉”生产、加工、制造产业链将逐渐完善，不少科研团队和企业在“人造肉”产品研发领域投入精力与资本，“人造肉”产业的发展或有较大的空间。

但与此同时，专家也发出重要提醒，目前尚无专门针对“人造肉”产品编制的各项国家安全标准，要防止一哄而上、资本炒作过头，实际上侵害消费者利益，甚至带来安全隐患。薛岩表示，目前行业内部正在研究制定“植物肉”食品产品生产和上市标准，将借鉴国际上成熟的标准体系，逐渐加强相关产品市场监管、严守准入“门槛”。（记者马晓澄、荆淮侨、陈宇轩）