京津冀应急响应下调将带来哪些变化

4月30日零时起，北京市、天津市和河北省重大突发公共卫生事件应急响应级别同时从一级调整为二级。响应级别调整后，三地在戴口罩、社区、交通、公园景区活动等方面的管控均有所调整。同时三地也根据各自的特点，各有侧重地调整相关防控策略。“五一”小长假即将到来，对于保持京津冀三地防控形势的稳定，是一次压力测试和实战考验。

一级变二级，北京、天津将有这些变化

外地入京一律隔离14天的政策，在北京已实施了两月有余。北京二级响应后，对国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离观察14天。正在居家集中观察的，可以解除观察。但是，不包括境外回来的人员，也不包括湖北含武汉地区的人员，以及其他省市高、中风险地区进京的人员。

此外，北京客运班线将逐步恢复，先行恢复途经和终到地均为低风险地区的班线，暂不恢复中高风险的客运班线，待中高地区降为低风险时适当调整防疫措施；快递、外卖、家政及探亲访友人员持健康宝绿码并登记后可以进入小区；户外环境原则上可不戴口罩或根据自身状况决定。但是对重点人群、重点场所和学校校园规定须戴口罩。

对于家长们普遍关心的学生复学复课问题，天津响应级别调整后，将在前期初高中毕业班复学复课的基础上，陆续扩大到大学和其他类别学校、其他年级复学复课。

“二级响应期间，天津要全面推动复工复产，逐步开展其他年级的复学工作，有序对公共场所、公共环境、公共交通等相关的场所和设施逐步开放、有序开放。”天津市卫健委副主任、市疾控中心主任顾清同时也提醒，“随着复工复产和复学复课，人员流动将不断增加，对疫情高中风险地区来津人员的管控增加了难度，也加大了无症状感染者的传播风险。疫情防控工作不能因响应级别的调整而掉以轻心。”

响应级别调整后，天津依然坚持社区封闭式管理和健康监测；公共交通和公共场所体温监测；境外入津人员全部集中隔离医学观察和核酸检测；对出院复阳病例和无症状感染者筛查和治疗，落实出院后隔离观察、健康随访等规范化措施；严格高中风险地区来津人员居家或集中隔离医学观察等多项防控措施。

疫情防控常态化后首个假期怎么过

“五一”假期即将到来，这是疫情防控进入常态化、应急响应级别刚刚调整后的第一个假期。天津市卫健委和天津市疾控中心提出了个人防护、出行、旅游、就餐、体育锻炼、家居和健康监测等方面的健康提示，并借鉴京津两地在一级响应期间取得阶段性防控成效的经验，在调整应急响应级别之后，仍将采取严格公共交通和公共场所体温监测等防控策略，做到精准防控。

据北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，北京公共交通方面的管理将调整为：一是调整公共交通满载率控制指标，自4月30日起，全市地面公交、轨道交通满载率做出相应调整，地面公交满载率由50%调至75%，轨道交通满载率由50%调至65%。此外，北京公园景区将实行分时段预约限流，远端疏导防控等措施，有序开放图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所，并有效实施预约限流措施。

（ 陈 曦 本报记者 华 凌）