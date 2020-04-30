莫让儿童游乐设施变伤人利器

针对花样繁多的儿童游乐设施，监管部门要及时制定专业性强、防范力度大的严格标准，厘清各方的责权利，将儿童游乐设施纳入法规范畴统一全盘管理。

针对26日下午河南省孟州市一游乐场内充气游乐设施被大风吹翻一事，当地官方发布通报称，共造成6名儿童受伤。通报称，事故原因正在进一步调查，善后工作正在进行，有关信息当地将持续跟进公布。（4月27日中国新闻网）

类似事故并不鲜见。2018年，广西崇左市江州区丽江广场，一场大风将广场上的两个充气城堡瞬间掀翻，造成正在城堡内玩耍的数名儿童受伤。2019年5月，保定涞源县一广场附近突发龙卷风，广场内一座充气城堡被掀翻，造成2名儿童去世，多人受伤。还有三亚、无锡、沧州等地……近些年来，因充气城堡安全措施不足、年久失修等原因导致儿童受伤的新闻屡见报端，娱乐设施变成了伤人利器。

近年来，随着人们生活水平的提高，儿童游乐行业得到迅猛发展。儿童游乐设施遍布大小城市的广场或公园，但其安全监管长期处于盲区。没有专门针对儿童游乐设施的质检标准及监管部门，消防、卫生、安监、质监、体育等部门多头管理，权责不清，儿童游乐设施游离于监管之外。

出事的儿童游乐设施多有相似之处：私人经营、缺乏安全保障、商家强挂“霸王条款”、卫生条件堪忧、屡遭查处后不久经营者又会重新出来经营……这些和监管“躲猫猫”、打擦边球的现象司空见惯。

儿童游乐设施屡屡伤人，凸显监管“盲区”。国家对大型游乐场所有明确管理规定以及建设标准，但国家《公共场所管理条例》中却未见这类小型儿童游乐场的相关表述。而商家只有模糊不清的所谓质检报告却没有专门的质检标志，此地是否适宜搭建充气城堡？充气城堡的质量如何？是否经得起风雨的袭击？恶劣天气下相关部门有无预警……这些设施的质量、安全问题均靠商家自行把关，埋下安全隐患。

另一方面，准入门槛过低，经营者只要与租赁场所所有者签订合同，便可以开张赚钱，为了降低开支，达到利润最大化，往往对人员拥挤、设施卫生问题视而不见，安全性能检查更是纸上谈兵。而经营者为了躲避监管，逃避处罚，经常张挂“霸王条款”推卸责任，或者“打一枪换一个地方”，导致消费者难以维权。

儿童娱乐安全是社会性的工程，充气城堡事故频发警示监管盲区。针对花样繁多的儿童游乐设施，监管部门要及时制定专业性强、防范力度大的严格标准，厘清各方的责权利，将儿童游乐设施纳入法规范畴统一全盘管理。质检、消防、工商、卫生部门要恪守职责，加大监管，规范经营行为，把好产品安全的每一道关口，将安全隐患消灭在萌芽状态。

同时，经营方也要摒弃侥幸思想，要购买质量过硬的产品，牢记安全要则，做好安全防范工作，确保设施时刻处于安全状态。毕竟不怕一万就怕万一，一旦儿童游乐设施发生伤亡事故，不仅经营者要受到法律处罚，也会对他人、对社会造成不可逆转的致命伤害。

保障儿童游乐设施安全，需要各方携手，通过政府主导、社会共同监督的方式，全力消弭安全盲区，才能做到万无一失，杜绝安全事故再度发生。（斯涵涵）