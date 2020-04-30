三问北京生活垃圾分类

这几天在北京，外卖平台会跳出提示，“应新条例要求，商家不得主动向您提供一次性餐具”；市场、商超贴出告示，不再免费提供一次性塑料袋；酒店也提示，不再提供一次性洗漱用品。这些变化预示着，北京生活垃圾分类真的来了。

怎么推进

这并不是北京第一次推行生活垃圾分类，但此前的效果不尽如人意。数据显示，2019年，北京市生活垃圾清运量为1011.16万吨，日均2.77万吨。2019年年末新修订的《北京市生活垃圾管理条例》明确，将于今年5月1日正式实施生活垃圾分类。

70岁的车振明是北京海淀区二里庄小区1983户居民之一，同时也是小区运行厨余资源化一体机的志愿者。这台机器用来处理社区产生的部分厨余垃圾。

每周一和周四的下午，车振明将社区分类好的厨余垃圾倒入机器中，经过脱水、搅拌、发酵、烘干、二次发酵，变成可直接种花养草的肥料。机器每次容纳的厨余垃圾只有大约100公斤，社区负责人说，这更多是为了让居民意识到垃圾分类再回收利用的价值。

团北京市朝阳区委依托社区青年汇在辖区内建立了100家“分小萌”垃圾分类青少年志愿服务示范引导站，在垃圾分类实施的初期，每天早高峰时段，由志愿者在小区垃圾箱前引导居民积极参与垃圾分类。

有专家评价，北京生活垃圾分类走的是柔性推进路线。北京市城市管理委设施处副处长蔡华帅称，北京市参考了其他城市垃圾分类的经验并结合实际，选择这种循序渐进、稳步推进的策略，更重质量而非数量。根据北京市生活垃圾分类治理行动计划（2017-2020年），2019年年底前，全市垃圾分类示范片区覆盖率达到60%，2020年年底达到90%。

怎么执行

根据新修订的条例，北京市将垃圾分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾4类。四分法之下，4类垃圾桶成为标配，但每类的数量有所不同。新条例规定，办公或生产经营场所应当根据需要设置4类桶；住宅小区和自然村应当在公共区域成组设置厨余垃圾、其他垃圾两类桶，并至少在一处生活垃圾交投点设置可回收物、有害垃圾桶。

日常生活中，居民家中只需准备“两桶一袋”即可，即盛放厨余垃圾和其他垃圾的两个垃圾桶，以及可回收物收集袋。纸盒、快递纸箱等体积较大的可回收物体，可装满后预约上门回收，或投放到小区的对应垃圾桶。

为了让居民准确投放，各社区安排了专门的垃圾分类指导员，在固定的投放时段进行指导、监督。目前北京的垃圾分类指导员已有两万余人。同时，市民有问题也可通过“垃分宝典”微信小程序查询。

怎么监督

有人顾虑，即便前端做好了垃圾的收集分类，如果混装混运，最后仍是白费力气。对此，北京市城市管理委表示，生活垃圾收集、运输单位如果出现混装混运，随意倾倒、丢弃、遗撒、堆放等行为，将由城市管理综合执法部门责令清除，处两万元以上10万元以下罚款。情节严重的，由城市管理综合执法部门吊销生活垃圾收集、运输经营许可证。北京市城管执法局将从5月1日至7月31日，开展为期3个月的生活垃圾强化执法专项行动。

目前，北京实行生活垃圾分类管理责任人制度。住宅小区、胡同、街巷等，实行物业管理的，由物业管理单位负责；单位自管的，由自管的单位负责；不能确定责任人的，由所在地街道办事处或者乡镇人民政府组织确定。

北京市城市管理委固废处调研员吴润江说，从垃圾的投放、收集，到运输、管理，后面的环节都可以对之前的分类质量进行监督。未按规定实施垃圾分类的单位，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处1000元罚款，再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。个人违规投放的，由当地生活垃圾分类管理责任人进行劝阻。对拒不听从劝阻的，向城市管理综合执法部门报告，由城市管理综合执法部门给予书面警告。再次违反规定的，处50元以上200元以下罚款。个人受到处罚后，如自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动，可以免受行政处罚。

此外，北京多个街道和社区自主推出了个性化的奖励举措，例如垃圾分类积分兑换、设置红黑榜等。对于推行效果好的社区和街道，北京市也会给予其一定的资金奖励。

中青报·中青网见习记者 张艺 来源：中国青年报