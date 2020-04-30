人民时评：防治新冠肺炎见证中医实力

探索防控传染病的现代化之路，中医药不仅要作出应有贡献，而且应该以此为重要契机推动传承创新发展

继承好、发展好、利用好传统医学，让中华文明瑰宝惠及世界，就能为人类健康贡献更多中国智慧和中国力量

抗击新冠肺炎疫情，中医建取新功，成为我们打赢疫情防控阻击战的“利器”。

中医药防治新冠肺炎，成为中国经验的一大亮点。在日前召开的国务院联防联控新闻发布会上，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林介绍，武汉市武昌区在社区率先发放中药，探索形成以“中药通治方+社区+互联网”为重点的防疫方法，筑起阻断疫情蔓延的防线。探索防控传染病的现代化之路，中医药不仅要作出应有贡献，而且应该以此为重要契机推动传承创新发展。

疫病动态演变因素复杂，中医治疗新发传染病绝非易事。面对新发突发传染病，如何准确抓住病机，对中医人是一次大考。如果病机抓不准，病因就看不清，方药自然难见效。新冠肺炎患者确诊病例中，超九成的患者使用了中医药。临床疗效观察，中医药总有效率90%以上。可以说，中医药在抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用。

中医药的运用还体现出两个新特点。一个新特点是进入社区，助力守护社区防控阵地、加固群防群控防线；另一个新特点则是运用大数据、人工智能等新一代信息技术更好发挥中医作用。救疫如救火，关键是控制源头、切断传播。在新冠肺炎疫情救治中，发挥好中医药在治病救人中的作用，使疫情防治关口前移，病人得到及时救治，从而降低转重率、病亡率。加强社区医疗力量，不只是疫情防控的需要，也是实现健康中国战略的需要，这其中一个重要内容就是促进优质中医药资源下沉，让老百姓在家门口看上中医。

中医药传承创新发展，也要注重运用最新科技为其服务。面对如此复杂的疫情，在社区、在隔离点大范围发放中药，医生迫切需要患者服药反馈，患者亟待中医师用药指导。借助大数据，服药的人扫描中药袋上的二维码，生成病例日志，成为中医药获得的第一手数据，从而提供更精确的治疗支撑，使中医药疗效得到客观真实评价。无形助有形，前后方结合，通过大数据、互联网让中医药服务变成数字化医学，通过人工智能、数据挖掘让中医药诊疗规律得到总结、优化。古老的中医药历久而弥新，借助新一代信息技术将焕发出更大生机活力。

习近平总书记强调，“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化”。继承好、发展好、利用好传统医学，让中华文明瑰宝惠及世界，携手应对全球公共卫生挑战，就能为人类健康贡献更多中国智慧和中国力量。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 05 版）