错用紫外消毒灯 小心“晃”出眼炎

近日，出门诊遇到这样的患者，眯着眼睛、流着眼泪，一进诊室就对我说：“眼睛又疼又磨，不敢睁眼，哗哗流泪，实在太难受了。”这是什么病呢？检查发现是“电光性眼炎”！询问后得知他晚上在单位值班，把单位每个房间都开紫外线灯消了毒。

用紫外线灯消毒是一种有效、方便、可操作性强的方式，多应用于医院和特定需要消毒的单位。以往紫外线灯引起的电光性眼炎并不常见，但今年为了防控新冠疫情，像紫外线灯这样冷门的消毒产品，也成为一些单位办公及个别人居家消毒的选择。

灭菌用的紫外线灯，波长短，穿透力极弱，主要是对皮肤表面和眼睛伤害最大。灯的功率越大，照射时间越长，对人体造成的损害也越重。很多人消毒时没有正确使用紫外线灯，往往引起电光性眼炎。

电光性眼炎是紫外线对眼角膜和结膜上皮造成损害引起的炎症，有眼睑红肿、结膜充血水肿、剧烈的异物感和疼痛，以及怕光、流泪、睁不开眼等症状，发病期间还会有视物模糊的情况。通常症状出现前6-12小时有接触紫外灯、电焊且未做到规范防护。长时间在雪地或海边也可能出现。

得了电光性眼炎，怎么办？轻者可以居家冷敷，注意休息，减少用眼，避免揉眼。揉眼会加重病情，延缓角膜上皮修复，要用煮过而又冷却的牛奶或人乳点眼。如果症状不能缓解则需要及时就医，适当应用表面麻醉药物缓解症状，给予促角膜上皮生长药水点眼治疗。该病愈后良好，角膜可恢复正常结构。轻症24小时后不适感消失，重症一般2-3天可以痊愈。

正确使用紫外线灯要注意以下四点：

1.紫外线灯消毒，一般30分钟到1小时即可。

2.消毒时，要关窗户、拉窗帘；照射时人不能进入，灯开人走，房间内不能有人。

3.避免直视光源。

4.开关紫外线灯一定要遮挡双眼，迅速开关紫外线灯，家庭在操作时一定要佩戴防护眼镜或墨镜。

文/吴香丽（北京老年医院）