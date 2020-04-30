世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗

人民网北京4月30日电（记者 杨迪）受疫情的影响，很多地方的接种门诊1-3月基本上处于暂停状态，导致一些原本在这期间需要接种免疫规划苗和非免疫规划苗的儿童错过接种，这会带来哪些健康风险，是否能通过后期及时补种进行弥补呢？此外，疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。

错过疫苗接种时间，后期及时补种仍有效

对于儿童接种疫苗的时效性问题，曾玫介绍，这个问题社会公众的关注度非常高。今年1-3月，为了控制新冠疫情，孩子们基本都处于居家、戴口罩的状态，外出机会并不多，因此，接触感染的风险并不是很大。但随着复工复产，人们的生活恢复常态，此时如果还没有及时接种疫苗，就会非常危险。

“疫情期间，很多人都待在家里，这带来一个很直接的影响，今年春季呼吸道传染病总体报告率有极大程度的下降，达到了很多年来的同期最低水平。”栾琳在介绍苏州市今春传染病传播的情况时表示。

她详细解释说，传染病传播的途径是有人员接触才能进行传播。今年1月疫情发生直到3月中旬，社会整体的社交活动还没有完全恢复，这种情况下，今年一季度包括流感、水痘、麻疹等呼吸道传染病的报告发病数有很大幅度下降。所以，苏州市虽然暂停了一个月的预防接种，接下来可能因为门诊人流量的限制，补种过程也需要一个多月，但是到目前为止，还没有观察到因为停诊导致相应的传染病发病率上升。

曾玫建议，在开放预防接种疫苗之后，如果1-3月份没有为儿童接种疫苗或者漏种了疫苗的，4月份以后要及时把所有漏掉的疫苗补种补齐，这同样可以获得保护。

“对于家长来说，也不用担心接种晚了，是不是保护效果就不好了。”曾玫表示，及时补种一样可以安全有效地保护孩子

放心接种疫苗，提前做好预约和防护

目前，全国接种门诊逐渐开始恢复工作，但有一些家长还是担心孩子易感，不愿意或不敢接种疫苗。对此，曾玫表示，现在很多家长不愿意去医院，不管是任何类型医院都不敢去。但其实，接种的社区医院是没有感染性疾病，也没有发热门诊的。而且国家强调预约接种，这就不会造成某一个时间段很多人到接种场所聚集，家长完全不需要担心。

“既然接种点开放了接种，就会做好医务人员和接种儿童以及陪伴父母的安全保障，大家可以放心地去接种。”曾玫强调，去接种疫苗时要做好个人防护，戴好口罩，做好手卫生。接种前，提前做好预约。

谈到接种预约的经验，栾琳对苏州的官方服务号“苏州预防接种”进行了介绍。她说，当地的孩子在建卡时，几乎都会绑定这个服务号。通过服务号可以提供分时段的精准预约，家长到这个时间段才能去进行预防接种。这对于在疫情防控工作并重的情况下做好人员分流，是一个比较好的做法。

卡介苗对新冠有效果？没有科学依据

之前有一些报道称，接种卡介苗对防止新冠肺炎可能有效，这个说法是否有科学依据呢？

“儿童接种卡介苗得到了保护，成人没有接种卡介苗患病多了，这个说法没有科学依据。”曾玫介绍，世界卫生组织前一段时间针对这个问题做出了正式说明，现在没有任何证据说明接种卡介苗可以对新冠肺炎有部分保护效果。

还有一种说法是，肺炎疫苗对新冠肺炎也有一定功效，比如13价肺炎球菌疫苗或者23价疫苗对新冠肺炎有一定的保护作用，这个说法靠谱吗？

曾玫对此表示，这一说法也是没有依据的。每一种疫苗都是针对病原体产生的，比如肺炎球菌疫苗，是针对13种感染人体所引起的疾病，包括中耳炎、肺炎甚至脑膜炎进行预防的。而新冠肺炎是由新冠病毒所引起的肺炎，接种13价肺炎球菌疫苗还有流感疫苗等，对新冠肺炎是不具有保护效果的。

“不过，对于已有的疫苗还是要接种，以保护孩子在新冠疫情流行期间少生病。”曾玫说，如果因为生病抵抗力下降，遭遇新冠会是雪上加霜，病上加病。

流感疫苗应该接种吗，多久接种一次？

疫情期间，人们都特别关注个人身体健康，尤其不希望传染上流感，影响到正常的复工复学。要不要接种流感疫苗成为很多人讨论的话题。

对此，曾玫建议，流感疫苗有必要接种，而且应该每年都接种。她介绍，接种流感疫苗后，有效的保护一般不超过一年，而且流感病毒可能会变异，国家会对流感疫苗进行更新，所以应该每年接种一次。

曾玫表示，流感疫苗接种的好处很明显，她自己有着很深的切身体会。“我们医院的医务人员几年前还没有接种流感疫苗的意识，每年到冬春季流感高峰时，医务人员们纷纷中招，只能请假休息，稍微好点再上班。后来医务人员都开始打流感疫苗，尤其是发热门诊、传染病门诊、传染病病房的医务人员，接种了流感疫苗以后，很少会有因为感染流感不能上班的。”她说，我们国家做了大量研究，通过对学生和老年人群流感疫苗接种率的提高，对校园流感暴发的预防、老年人的保护以及过度死亡率的预防，都有非常好的效果。

关于社会上一些对流感疫苗安全性的质疑，曾玫说道，对疫苗的认识，虽然现在科学的声音越来越压过谣言的声音，但是还不能做到把所有谣言和误区一下子消灭掉。但我们应该相信，被允许在人群当中推荐使用的疫苗，一定是安全有效的。

“我们也不否定疫苗作为特殊的药品，进入人体以后可能会发生一些反应，绝大多数是轻度的一般反应，极个别人会发生严重反应，但这个概率相当低。在接种疫苗以后，还会被要求观察半个小时，如果有严重的过敏反应可以及时处理。”她强调，因此，不要因为对流感疫苗或其他疫苗安全性的担心而不去接种疫苗，这是得不偿失的。