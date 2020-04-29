“空中”路演为生物医药优质企业输血

4月28日下午，由中关村科技园区管理委员会指导，中关村生命园海创园（北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司）、海淀海创园（中国北京（海淀）留学人员创业园）、北京基金小镇承办，中关村海外人才创业园协会协办的2020年第一场“2020年中关村留学人员企业精品项目推介会（三三会）生物医药专场”成功举办。中关村人才特区建设促进中心和中关村海外人才创业园协会相关领导参加本次活动。

上百位来自投融资领域的机构代表与中关村生命园海创园、海淀海创园推荐的优质创新项目代表在虚拟空间相遇。尽管无法面对面交流，但沟通效率丝毫没打折扣：一方尽情展示生命科学前沿领域的创新亮点，另一方则根据自身特长与热点项目相结合，“你来我往”的互动让这场网络上的精品项目推介会异常火爆

为进一步提升自身服务能力与水平，中关村生命园海创园加强调研走访，摸清疫情期间生命科学创业企业对资金支持的迫切需求。为此，该海创园筛选多个优质前沿项目开展融资辅导和路演。参与路演的项目都受到金融机构关注。大部分创业团队负责人在会后被多家金融机构列为重点关注对象，他们互换联系方式，进一步加深了解。同时，参与本次路演的项目资料已被纳入多家金融机构项目资料库，挖掘未来投资的可能性。

中关村生命园海创园相关负责人表示：“作为生物医药领域专业孵化器，此次我们希望通过线上对接的形式，建立企业和投资机构互通平台，协助企业努力克服疫情影响、持续提升科技创新能力，促进企业长期健康发展。”据了解，2016—2019年，该海创园已协助40余家企业获得融资12亿元。

自新冠疫情发生以来，中关村生命园海创园多方协调资源筹措防疫物资，协助企业复产复工并做好疫情防控常态化；同时，积极协助企业尽快开展科研攻关，助力企业与时间赛跑，参与抗击新冠病毒的人民战争、总体战、阻击战，为战胜疫情做出应有贡献。

未来，中关村生命园海创园将继续深入落实北京市领导调研指示精神和中关村发展集团“轻资产、强服务”要求，全力提升自身服务水平，完善创新生态，为把中关村生命科学园建设成为“原始创新策源地·自主创新主阵地”做出新贡献，为北京建设具有全球影响力的科创中心做出新贡献。