2019科学·亚洲生物医药先进技术高峰论坛开幕

11月4日，2019科学·亚洲生物医药先进技术高峰论坛在北京市昌平区中关村生命科学园正式开幕。

2019科学·亚洲生物医药先进技术高峰论坛现场。杨海丹 摄

本次论坛由北京市科学技术委员会指导支持，美国科学杂志主办。开幕式上，北京市人民政府副秘书长刘印春指出，作为北京市重点发展的两大产业之一，生物医药已成为产业链条最完善、技术平台最齐全、发展态势最稳定的产业。“未来科学城西区正在推动沙河大学城科教融合，特别是把目前所在的中关村生命园作为全市医药健康产业发展的爆发点，打造‘生物谷’。”

人民健康了解到，本届论坛以生物医药领域的前沿科技和领先技术为主题，吸引了来自中国、美国、日本、新加坡等国的20多位顶尖科学家、科研学术专家、业内高管、著名学术期刊编辑等学术界、产业界精英，阐释了在基因编辑、干细胞技术、疾病建模、诊断与治疗等方面的最新研究发现。

作为科学·亚洲品牌会议首届活动和北京国际学术交流季活动主体之一，为期两天的论坛整体规模达到800余人次。活动中，中关村生命科学园主题分会场还举行了世界水平的生命科学研究展，促进该领域的学术成果转化合作。