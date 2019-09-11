药学门诊为您解用药难题

9月10日，北京市医院管理中心传来令很多患者欣慰的消息：目前，北京市属22家大医院已经全部开设药学门诊。今后，患者遇到用药问题可以直接上药学门诊咨询。

据北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍，经过前期试点和充分准备，今年8月起，北京市属所有医院都开设了药学门诊，为患者用药指导开通门诊用药服务通道。截至目前，北京市属医院共开设了药学门诊68个，患者均可通过京医通平台预约挂号、医院APP挂号平台或现场自助机挂号，在22家医院进行药学门诊就诊。其中，药师独立出诊的药学门诊有48个，药师医师联合门诊20个，共涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围。

记者了解到，目前北京市属医院每年门诊患者约3319万人次，其中用药的患者约1823万人次。患者拿到处方中的药物时，会遇到各种各样的用药问题，但是再返回诊室询问医生不太现实。因此，北京市属医院在医改同时推出了一系列“专业用药找药师”的便民惠民举措。如其中用法用量、注意事项等，这种较简单的问题患者可以在市属医院用药咨询中心免费得到解决。如果是多种疾病用药合并，或服用高风险药物需要监测，服药后引起其他不良反应疾病或检查指标异常的复杂情况，则可在药学门诊就诊得到解决。

数据显示，患者在药学门诊就诊后，用药成本明显降低，例均减少用药品种0.5种，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种。根据先行开设药学门诊的医院统计，患者半年人均花费降低178.9元。此外，患者服药的药物疗效也有明显改善。