专家谈院感防护：以督导和防护制度为医疗队定制铠甲

人民网北京4月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京医院护理部副主任王霞表示，面对未知病毒，陌生的环境，身边有很多不确定因素，担心感染的忧虑还是有的，但队员并没有退缩，没有畏惧的情绪，在防控感染方面我们主要做了四项工作。

一是医院专门成立了院感防控督导团队。团队由8人组成，其中2人是医院感染管理处专职人员，有临床护士长，有参加过抗击非典的护士。院感督导团队重点开展防护培训、工作区和生活驻地院感管理，特别是在医务人员出入污染区，他们对防护用品的穿脱进行一对一协助和督导，医疗队还凝练出“三查”防护制度，即个人自查、队友互查、专职督查。从最大程度上保障医务人员安全。

二是医疗队第一时间制定院感防护制度。包括病房、污染区、清洁区防护注意事项以及驻地防护要求等，重点针对医务人员防护用品失效、针刺伤以及医务人员在污染区发生意外情况制定的应急预案，保障人员安全。医疗队院领导不断反复强调，医疗队员出入污染区必须双人结伴同行，一旦遇有任何不适，及时处理和解决。在实际工作中，我们确实也遇到过队员出现过憋气、低血糖等情况，在应急预案的指导下也都平稳度过。

三是有效的组织管理。一方面严格落实队员身体健康状况监测，如果队员有不舒服及时安排休息。另一方面，每个班次都有备班人员，一旦污染区有队员发生特殊情况，或有患者紧急抢救，随时都会有备班人员顶上去。

四是注重对队员的人文关怀。对于心理素质比较差的一些队员，我们会格外关注，配班时会选择一些专业能力比较强、各方面素质比较强的队员一起搭班。通过团队的凝聚协作，让所有的队员更有信心和勇气。