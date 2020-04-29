宜宾市一医院：坚守抗疫一线 诠释白衣天使的责任与担当

2020年的春节对于中国人来说，是一个特殊的春节，也是一个终身难忘的春节。新冠肺炎疫情迅速蔓延至全国，各地医务人员纷纷奔向抗“疫”一线。1月24日，四川省启动突发公共卫生事件一级响应，作为地方主力医疗机构，宜宾市第一人民医院成为了宜宾抗“疫”阵地的最前哨。

疫情的来袭，不仅考验着医院的诊治水平，更是对医院管理水平和应急能力的一场检验。疫情就是命令,防控就是责任。2020年1月21日，宜宾市第一人民医院成立了新冠肺炎防控工作领导小组，由医院党委书记孙广运、党委副书记院长谢明均担任组长，相关分管院长为副组长，对全院疫情防控工作作出统一安排部署。一场关系着宜宾500余万人民群众生命健康的战“疫”就此拉开序幕。

1月23日，宜宾市第一人民医院党委书记孙广运和在院领导对医院A区发热门诊、预检分诊工作开展情况进行安排部署。

除夕的坚守 为了千家万户的平安祥和

“湖北（武汉）返宜来宜老乡、同胞们：配合做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，不仅关乎您和您亲人的生命安全和身体健康，按照《中华人民共和国传染病防治法》要求，也是每一位公民应承担的法律责任和义务。请湖北（武汉）返宜来宜同胞积极协助我们做好疫情防控工作，同时，宜宾人民也愿意帮助你们，让我们携手共防疫情，更好地保护人民群众生命安全和身体健康。”2020年1月25日，大年初一，通过媒体，宜宾市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制领导小组办公室发布了这样一封公开信。

按照市委市政府的要求，在省、市卫健委指导下，宜宾市第一人民医院已积极行动起来，全体医务人员取消休假，全员上岗，防控新冠肺炎疫情：1月21日至1月27日，领导小组下设医疗救治专家组、院感防控组、综合协调组、宣传组、后勤保障组、应急物资协调组、信息报告组、纪律督查组等8个专项工作组，召开防控领导小组会、党委扩大会，全院中干大会……印发《关于做好近期新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知》、《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎防控方案的通知》等文件，细化各项任务，明确职责分工，确保疫情防控工作落到实处。

1月26日，宜宾市一医院召开党委扩大会专题研究新型冠状病毒疫情防控工作

1月27日上午，党委书记孙广运，党委副书记、院长谢明均带队督导检查医院各区域标识标牌情况

1月22日起，防控领导小组建立疫情防控专项通知，以便及时传达上级有关文件精神，迅速下达防控工作要求。截至2020年2月14日，共发布专题通知41期。同时，坚持“深入一线，靠前指挥”的原则，自1月21日起，每天由党委书记孙广运带队巡查预检分诊、发热门诊、留观病房、呼吸科等重点工作区域，现场发现问题，指定相关部门立即整改落实，并对整改落实情况进行督导。在医院防控领导小组的领导下，医院上下齐心，各部门高效运转，疫情防控工作稳步推进。

一院人齐心筑起“战疫”防线

疫情来势汹汹，如何做到科学统筹，积极应对检测、救治？

宜宾市第一人民医院内部精心部署，为家乡人民“站岗放哨”、防控疫情的同时，从医院急诊科、感染科、呼吸内科、重症监护室、检验科等科室，抽调8名精兵强将，驰援湖北武汉。

与此同时，院内防控工作也同步高效进行。8个防控小组各司其职，各分管领导每天以碰头会等形式，了解是否做到“三问”（即：问情况、问需求、问困难），是否落实“三到位”（即：人员调配到位、后勤保障到位、技术支持到位），及时掌握一线最新情况和详实数据，为及时研判奠定了坚实的基础。

1月27日，宜宾市第一人民医院进一步加强进入医院的人员的管控，每个人进医院的时候都要测体温。

自1月20日起，医院各区入口处设置24小时体温监测点，严格按照三级预检分诊要求做好发热患者预检分诊工作，全面完善各点位疫情防控相关标识标牌，并在两天内完成发热留观专区搬迁事宜。并按照疫情防控相关文件要求，第一时间拿出医院E区改建为新冠疫情后备医院的方案，做到有备无患。医生在收治患者时，严格按照国家《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》标准执行。坚持宽进严出，尤其对解除隔离及出院标准、转运原则、院感控制严格把关，每天，疫情防控督导组对疫情防控各项工作的落实情况进行督查协调。

各科室多次组织线上线下培训

医务人员只有保护好自己，才能治病救人。为确保人员培训全覆盖，该院全面梳理了各项防控流程与管理制度，根据国家卫健委《新型冠状病毒感染肺炎防控方案》等指南，于1月23日编制了一医院版的《新型冠状病毒感染肺炎防控手册》（口袋书），发给全院职工。于2月8日编制完成《宜宾市第一人民医院告职工书》（电子书），结合线上视频教学、线上考试的方式，让全院职工在短时间内熟练掌握“新冠肺炎”知识。

为筑牢“战疫”防线，宜宾市第一人民医院还派出医疗专家30余人，指导宜宾多个区县和片区医疗机构抗疫工作。

2月5日，宜宾市第一人民医院开通免费在线咨询平台。每日在线（早8:00—晚10:00），市民只需通过手机微信，即可连线义诊专家，实现一对一健康咨询……

战“疫”先锋 骨干医务人员奋战一线

在防疫阻击战中，宜宾市第一人民医院各级党组织积极响应党委号召，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，把基层党组织和广大党员全面动员起来，发扬不畏艰险、无私奉献的精神，坚定地站在疫情防控一线，做到哪里任务险重，哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。

“我自愿申请加入增援湖北防控新型冠状病毒队伍，奔赴前线，不计报酬，不论生死！”“我愿意支援湖北，与奋战在一线的兄弟姐妹们一起共同面对这场没有硝烟的战争！”……1月24日，在接到上级关于驰援武汉的指示后，医院党委书记孙广运在职工群发出倡议，短短半个小时内，100余名医务人员主动请战，其中，近一半都是党员。精心筛选出8人组成援助湖北医疗队。1月28日，宜宾市第一人民医院援助湖北医疗队出发，直抵武汉红十字会医院，迅速投入到抗疫工作中。

医疗队与全体院领导合影

每天上班的五六个小时甚至七八个小时，为了节约防护品，他们不喝水不上厕所，甚至穿着纸尿裤就上了“战场”。除了打针、输液、管道护理、血糖监测等常规工作外，他们还要帮助病人发放盒饭，协助生活不能自理的病人进食进饮，为病人做健康宣教和心理疏导，艰巨的任务和繁重的工作，激发了队员们的斗志和入党积极性。

1月30日，宜宾市第一人民医院援鄂医疗队临时党支部召开第一次全体党员大会

2020年1月30日，临时党支部召开第一次全体党员大会，四川省第二批援鄂医疗队临时党委书记黎旭到会。会上，宜宾市第一人民医院4名医疗队员向组织提交了《火线入党申请书》。他们深知肩负的责任和使命——作为医者，治病救人责无旁贷；而成为党员，在疫情面前，就能站在最前沿，勇挑重担。黎旭书记感动地说：“没有人会拿命来挣表现。在他们身上，我看到了一医院青年员工的担当和作为，作为援鄂医疗队的党委书记，我感到很欣慰。也欢迎大家积极向党组靠拢，进一步提升我们团队的凝聚力和战斗力。”

誓言铭记心间，使命践行脚下。“随时准备着为党和人民牺牲一切”，这是每一位一院人的庄严承诺；“带着责任去、平平安安回”是宜宾父老乡亲送给他们的期盼和祝愿。欢送会上，院领导殷切嘱托：“你们此行既代表了整个医院，更代表了宜宾人民对武汉人民的深情厚谊。医者大善，切记在工作的同时一定做好防护，等你们平安归来。”

目前，宜宾市第一人民医院驰援武汉的8名医护人员已完成使命，实现零感染的目标，顺利凯旋！

4月3日，宜宾市一医院援湖北（武汉）医疗队员胜利凯旋

然而，新冠疫情防控战役仍未结束，责任与使命在肩，疫情不息，奋战不止。宜宾市第一人民医院仍将以最严的标准、最高的要求、最实的措施、最好的状态，坚定信心、迎难而上，坚决打赢这场疫情防控阻击战！

因为有了他们的坚守，新的一天，我们离战胜疫情又进了一步! （宜宾宜宾市第一人民医院供稿）