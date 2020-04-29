从医56年，救治上万名患者，几乎每台手术都是精品，人们称他为“值得托付生命的人”；年过七旬仍战斗在临床一线，患晚期胃癌住院前一天还工作在手术台旁，在他心中“只有病人没有自己”；不留遗体不留骨灰，病危之际他立下“自愿捐献遗体”的遗嘱——华益慰，原北京军区总医院外一科主任，把自己的一切都献给了医学事业。

一名部队退休干部患了胃癌，4/5的胃被切除，华益慰施行“荷包式缝合术”，几个月后复查，胃镜探头竟看不到接缝；一个外地进京求医的患者，做消化道梗阻手术，关闭腹腔前，华益慰反复检查，竟然在其它部位发现了米粒大小的肿瘤……华益慰认为：“医生就应该用‘心’为病人治病，处处为他们着想。”

1998年，华益慰退休返聘为医院专家组成员，但他仍旧坚持在一线，每年要做100多例手术。为了让慕名而来的外地患者能看上病，他就利用早晚休息的时间，在家里接待病人。

“做医生啊，除非是身体顶不住了，才能停下来，否则总要做下去。”这是华益慰说过的话，也是他的真实写照。

2005年7月25日，已经感到身体不适的华益慰，依然早早来到手术室，坚持为63岁的杨华做甲状腺肿物切除术。谁承想，这竟是他做的最后一台手术。第二天，华益慰便住进了医院。8天后，他被诊断为胃癌晚期，进行了全胃切除。

即便躺在病床上，华益慰的心里装的还是病人，还是医学事业。“我这个病很特殊，死后一定要做尸体解剖，看能不能有所发现，以供后人借鉴。”他用微弱的声音与同事交流并把妻儿叫到床前，立下遗嘱“自愿捐献遗体”。

一本特殊的存折，至今保留在解放军总医院第七医学中心。那是一名叫张秋海的患者，以纪念品的名义硬塞给华益慰的1000元钱。从未收过“红包”的华益慰退送无门，只能以患者的名义存进了银行，这一存就是9年。几经周折，在华益慰患病之际，妻子张燕容终于找到了这名患者，“这是老华最后一个心愿。”

“我这一辈子做医生，就想当个好医生，做一个能给病人解除痛苦、受病人信任的医生，这就是最幸福的事。”华益慰朴实的话语，蕴含无穷的力量。

华益慰去世后，原北京军区总医院几经改革，现重新组建为解放军总医院第七医学中心。虽然单位的名称变了，但以他的名字命名的广场，每年都会响起庄严的誓词。在抢险救灾现场，在偏远的边疆哨所，总能见到“华益慰医疗队”的忙碌身影。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 15 版）