防治新发传染病中医药有独特优势

人民网北京4月28日电 （记者王君平）中医药在新冠肺炎防治中的作用与传承创新发展研讨会日前在上海举办。国家中医药管理局局长于文明强调，中医药防治新冠肺炎是有效的，中医药在防治常见病、多发病、慢性病、重大疾病和新发传染病方面是有独特优势和价值作用的。

于文明说，防控新冠肺炎疫情以来，国家中医药管理局坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，动员全国中医药系统积极参与疫情防控救治工作。第一时间组建国家中医药专家组，并派专家第一时间到湖北武汉调研疫情，提出中医药诊疗方案，与国家卫生健康委一起联合发布第三版至第七版国家诊疗方案。动员部署各地充分发挥中医药专家经验优势，积极参与防控救治工作。组建五批国家中医医疗队，整建制接管武汉金银潭医院等3家医院的8个病区和江夏方舱医院，形成临床科研一体化防控救治经验和方案。及时总结中医药临床防治经验和发布临床科研成果，发布“三药三方”等有效方药。指导全国中医、中西医结合救治工作，中医药防控救治工作做出了突出成绩。

中科院院士陈凯先说，这次会议用事实说话，全面总结中医药、中西医结合在抗击新冠肺炎斗争中的宝贵经验，展现了中医药和中西医在抗击新冠肺炎中发挥的重要作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 07 版）