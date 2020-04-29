“米袋子”“菜篮子”供给保障有力

人民网北京4月28日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制28日召开新闻发布会，介绍疫情期间农业农村经济发展工作情况并答记者问。

“今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，经受住了疫情的冲击。”农业农村部发展规划司司长魏百刚介绍，今年春耕进展顺利，夏粮丰收有较好的基础，有信心、有底气、有能力夺取全年粮食丰收，“米袋子”不用愁。

魏百刚表示，我国“菜篮子”供给保障有力。一季度末，全国生猪存栏比去年底增加了1000多万头，增长3.5%。同时，禽蛋、牛奶产量也有一定幅度的增加。目前，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6块钱左右，蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加，价格基本回落到常年水平。饲料、兽药、屠宰、水产品加工等养殖上下游企业，以及农资重点企业全部恢复正常生产，产能达到常年同期水平。

农业产业化龙头企业目前已全面复工复产。农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德介绍，全国有各类农业产业化龙头企业9万家，是乡村产业发展的骨干力量，在应对新冠肺炎疫情中作用显著。它们供给的粮油类产品占市场1/3以上、“菜篮子”类产品占2/3，是保障粮油和副食品供应的中坚力量。此外，这些企业提供了大量就业岗位，其中超过70%为农民工，带动了农民增收。

为降低疫情对扶贫产业的影响，保证贫困群众按时脱贫，农业农村部将加大农产品仓储保鲜冷链物流设施建设力度，组织龙头企业、批发市场、电商平台开展专项对接，加强品牌打造和宣传推介，推动贫困地区特色农畜产品出村进城；指导贫困县进一步完善特色产业发展规划，推动资金、科技、人才等资源更多投向扶贫产业；组织龙头企业到贫困地区投资兴业，特别是提高农民合作社和家庭农场带贫能力；积极推动返乡留乡贫困劳动力就业创业。

为解决留乡农民工的就业问题，农业农村部会同人力资源社会保障部印发了《扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模实施方案》。具体措施包括：引导留乡农民工领办合办农民合作社、农机服务社，开办家庭农场，兴办特色种植业和规模养殖业等回归农业；通过实施以工代赈和专项债券等项目，优先安排留乡农民工就业；通过发展休闲旅游、健康养生、农事体验、电子商务等新产业新业态，安排留乡农民工就业。

另悉，截至4月27日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例648例，其中重症病例50例；累计治愈出院病例77555例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82836例，现有疑似病例9例。当日新增确诊病例6例，其中3例为境外输入病例；新增无症状感染者40例，其中境外输入3例；新增疑似病例1例，为境外输入疑似病例；当日新增治愈出院病例81例，重症病例减少2例。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 02 版）