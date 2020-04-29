宝宝春天总爱积食怎么办？快试试这种水果

前几天，我看诊时听到一位家长说：宝宝最近蔫蔫的，不太爱吃饭，我给他吃了几块菠萝蜜，好像开了胃一样，感觉好多了。可算找到一个懂得给宝宝吃菠萝蜜的家长了，太难得。

菠萝蜜这种水果，属于被外形和名字耽误的“实力派”：谁让它外形酷似榴莲，名字又像菠萝呢？听起来就上火、热性很大的样子，家长当然不敢给宝宝吃。其实，都是误会。尤其在大街小巷菠萝蜜飘香的季节，居住在盛产菠萝蜜的南方城市，家长总在考虑该给宝宝吃什么应季水果，却往往忽略了菠萝蜜，总觉有些可惜。今天我们就来给菠萝蜜正正名：它真的不会燥，也真的挺适合给宝宝吃。

春天总爱积食的宝宝可以吃点菠萝蜜

菠萝蜜

性味：性平，味甘。

归经：归肺、心、胃经。

功效：消积醒脾，止渴解烦。

总有家长认为菠萝蜜是热带水果，所以宝宝吃了容易热气上火。其实，产于热带并不完全等于热性。菠萝蜜性平，偏温。儿为虚寒，宝宝的脾胃大都虚寒为主，只要不一下子吃很多，其实不会那么容易上火。

古代医家对菠萝蜜的功效有研究。《本草纲目》记载：“能止渴解烦，醒脾益气。”《广西药植名录》也记载，说它“生津，止渴，助消化。”对宝宝而言，菠萝蜜最显著的食用功效，是消积醒脾。

消积

从营养学的角度来看，菠萝蜜内含丰富的蛋白酶，可以帮助分解宝宝肚子里的食物，减轻脾胃运化负担。菠萝蜜吃起来口感脆嫩，含有丰富的纤维素。容易积食的宝宝，抓住消化好的时候适量食用菠萝蜜，能减少积食的频率，还能适当锻炼肠胃功能。 不过，虽然菠萝蜜助消化、预防积食的功效显著，但对于已经比较严重的积滞，功效就不那么好了。有比较严重积滞的时候，不建议家长给宝宝吃菠萝蜜，以及其它类似的多纤维蔬菜瓜果。

醒脾

我们常常说的醒脾是什么意思呢？是指吃入一些芳香健脾的食药材，可以化开被湿气困住、运化无力的脾土。最近天气有些闷闷的，有的宝宝不思饮食，这和又热又湿的外界环境、宝宝体内有水湿都有关系。这种情况下适当吃一些菠萝蜜，可以让被湿气困住的气机运转起来，唤醒宝宝的脾胃。其实，闻一闻菠萝蜜特殊的气味，也能让宝宝一定程度上开开胃。

生津宁心

初夏即将到来，家长要开始注意帮宝宝养心了。天气一热，宝宝出汗会比以往多。虽说宝宝出汗是新陈代谢旺盛的正常现象，但心主血，汗为心之液。如果宝宝长期不正常盗汗、自汗，会损伤心阴，连带着统摄气血的脾胃也会受影响。春夏交际的时候，食用菠萝蜜，能帮宝宝补充津液，调和肝木，让宝宝宁心安神，缓解出汗多、夜不宁的现象。

菠萝蜜吃多少才不算多？

把握度。“醒脾”这个词，最早由著名“药王”——唐代医师孙思邈提出：“黑豆少食开胃醒脾，多食损脾。”菠萝蜜也是如此。再好的东西，比如太子参、冬虫草，宝宝吃的时候最重要的都是把握一个度。更何况有助消化作用的菠萝蜜。我的建议是：3岁以上的宝宝，1次可以吃3块左右（一般购买时会切好大小）。间隔3~5天食用一次，不要天天吃；3岁以下的宝宝，咀嚼能力比较弱的，家长可以将菠萝蜜打成果泥，给宝宝少量食用；在挑选菠萝蜜的时候，要挑选气味芳香、完全成熟的菠萝蜜，否则吃起来会涩涩的，对宝宝的肠胃造成刺激。除此之外，吃菠萝蜜还要注意以下2点：

防过敏

常有家长说孩子很容易上火，稍微吃一点荔枝、芒果都会“热气”，导致嘴巴红肿、喉咙痛。经诊察发现，宝宝嘴巴红红的、嗓子不舒服的现象其实并不是上火，而是过敏了。菠萝蜜也是儿童常见过敏原之一。如果宝宝食用后出现脸部潮红、皮肤瘙痒、腹痛腹泻、恶心呕吐等现象，就不适宜服用。对于那些有既往热带水果过敏史的宝宝，建议家长在喂食菠萝蜜前，用淡盐水浸泡10~15分钟，防止过敏发生。

防高糖

菠萝蜜含糖量较高，宝宝肠胃功能全而未壮，吃太多的话容易出现腹痛、腹泻。如果与蜂蜜共食，还会引起胀气。所以，对于菠萝蜜，一定要记住这个原则：少吃可助脾，勿与蜂蜜共食。

菠萝蜜果仁不要扔，消化好时可给宝宝补身体

吃完果肉，有经验的家长可能会把菠萝蜜的种仁留下来，给宝宝煲汤。菠萝蜜种仁在中医里是可以入药的。《纲目》中记载，它有“补中益气”的功效。

它吃起来有股栗子似的香甜，很多宝宝都能接受它的口感。什么样的宝宝比较适合服用菠萝蜜果仁呢？《陆川本草》称：菠萝蜜果仁是“治气弱，补后天脾胃的天然良药，对于脾胃虚弱、食欲不振、神倦乏力、身体瘦弱者，常食可强身健体”。所以，如果宝宝正气不足，可以每1~2周喝1次菠萝蜜果仁汤。如果宝宝容易积食，注意只喝汤，不吃渣。

菠萝蜜果仁汤

材料：去皮菠萝蜜果仁5个，瘦肉50g。

做法：材料下锅，加约5碗水，文火煲约30分钟即可调味服用。

功效：补中益气。

适用年龄：3岁以上宝宝消化好时辨证服用。健康的宝宝，也可以服用菠萝蜜果仁强身健体。

菠萝蜜果仁炖排骨

材料：去皮菠萝蜜果仁5个，排骨150g。

做法：

排骨洗净切块、焯水待用；

菠萝蜜果仁放入锅中，加水煮熟后捞出；

另起锅，加油，放入适量大蒜、葱段炒香，加入排骨、栗子翻炒后，加酱油、大料、少量冰糖等调味，加入适量开水没过食材，炖煮50分钟即可。

功效：补中益气，长肌肤，壮骨骼。

适用年龄：3岁以上宝宝消化好时少量服用。

《食疗本草学》称赞菠萝蜜：“果肉滋养，止渴除烦，种子可补中益气。”有轻微积食时吃果肉，消化好时对症吃果仁。果仁和果肉强强联手，给宝宝消补兼施效果是不错的。当然，吃任何食材、食疗方时，都要随时顾及宝宝的消化。根据消化情况来安排饮食、选择水果。

资料来源：许尤佳育儿堂微信公众号

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。