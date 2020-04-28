宝宝拉羊咩屎就是便秘吗？吃香蕉酸奶不如这3种对症汤药

有家长带宝宝找我调理身体。说到宝宝这2天有腹泻，家长居然有些欣喜：“终于拉肚子了！”这是怎么回事？拉肚子还是好事？原来，这个宝宝的小肚子总是胀胀的，几天才拉一次便便，一拉就是黑黑硬硬的“羊咩屎”。刚开始的时候，这位家长对“羊咩屎”采用的许多家庭常用的传统自治法：吃香蕉滑肠、运动助消化、酸奶助肠道蠕动、凉茶清热降火、开塞露助排便……也不知道吃了什么，这两天，羊咩屎不拉了，但也并不正常，走了另一个极端，开始腹泻。

“拉了总比不拉好”，这位家长说。其实不是，孩子的体质这样都给搞坏了。宝宝拉“羊咩屎”的问题，临床很常见，但大部分家长都处理不好，不会辨证，乱用“民方”，用一个症状掩盖另一个症状，只会让宝宝的体质更难调理。今天我们就来汇总说说“羊咩屎”的问题。

羊咩屎的出现是宝宝便秘的表现

黑、干、臭、硬，是羊咩屎最常见的特征。费劲、时间长、几天一次，是宝宝拉羊咩屎最常见的表现。有的宝宝会有肚子胀的情况，有的宝宝则不会，这是因为“羊咩屎”形成的原因不一样。

要解决羊咩屎问题，我们要先了解最基础的问题——便便是怎样生成的。首先是脾胃。胃主受纳，负责把吃进肚子的食物研磨成食糜；脾主吸收运化，将食物化生成营养物质；其次是肠道，通过蠕动通降下行，把废料糟粕通过便便排出体外。

了解了这些，我们不难找出宝宝拉羊咩屎的几大主因：

① 脾胃虚弱，运化不利。中医认为，宝宝是脾常不足的。这个“不足”主要表现为气虚。就像少了供发动的原油，机器就运转不了。食物卡在消化的第一阶段，无法被很好地分解成营养物质和废料。便便自然难生成。因为气不足，连带着肠道的通降也失常，蠕动起来懒洋洋，废料过久地停留在肠道里，水分被过度吸收，便便的性状就会干硬结块，形成羊咩屎。这种羊咩屎，中医称之为“虚秘”。

② 错误喂养导致的消化问题。很多羊咩屎的形成，都来自于错误的喂养。家长对宝宝的消化能力不够了解，导致吃多、吃撑，形成积食。家长有没有发现，爱拉羊咩屎的宝宝，大都不爱吃菜，喜欢吃肉，偏爱高脂肪、高胆固醇或者甘腻的食物。食物要么未经彻底消化就“滑”出体内，要么太难消化，导致积食淤滞，肚子胀满囤积，出现羊咩屎。这也是为何有消化问题的宝宝，会一会儿便秘，一会儿腹泻的原因。

另外一种常见的便秘、腹泻交替出现的原因，是宝宝脾胃过寒。原本体质虚寒的宝宝会很容易腹泻，但由于体内的“寒凉”很容易冻住气血，导致脾胃运转怠倦，当宝宝因脾胃运化不利，出现积食的情况时，又会间断出现羊咩屎。这种情况，中医称之为“寒秘”。

此外，从现代营养学的角度分析，宝宝偏食、挑食，也会导致羊咩屎：摄入蛋白质过量，便便会变干燥，排便次数也会减少；摄入钙质过多，会让宝宝排便困难；摄入碳水过少，转化成身体所需的糖分不足，导致便便残渣变少，便意减少。

③ 体内“三把火”导致便秘。

宝宝出现“热气”症状，不能粗暴地用喝过寒的凉茶解决，要先分辨“火”的类型：

有一种上火是真上火。宝宝确实吃了很多热气的食物。我们就要用比较温和、顾及宝宝脾胃的方式清热降火。

有一种上火是积滞生热，调理的时候就要以消食导滞为主。这两种情况下拉羊咩屎，都是“热秘”导致的。

还有一种上火，是阴津匮乏导致的阴虚火旺，就要以补水为主。

其实，无论是脾胃虚弱、消化不良，还是上火问题，宝宝只要出现大便干结结块，呈羊咩屎状，体内肯定都是缺水的。家长在给宝宝对证调理的时候，都要适当补充身体水分。有一个小诀窍：在给宝宝喝水的同时，家长可以观察宝宝更偏向喝温水还是凉水，以此判断宝宝的便秘究竟是热还是寒。如果宝宝体内有热，TA会下意识地想喝更凉的水降温；如果有虚寒证，宝宝会更倾向喝温热的水取暖。

宝宝排便次数少，就是便秘吗？

宝宝是否属于便秘，不能只通过排便次数的多少来判断。每个宝宝的身体状况不同，正常排便次数是有差别的。只要便便的性状和量都在正常范围内，宝宝又没有其他不适，排便次数比别人少，一般也是正常的。

那怎样才算便秘呢？常见的宝宝便秘表现有：4天或4天以上没有排便，食欲减退，腹部胀满甚至疼痛，排便困难、甚至边拉边哭，拉羊咩屎（干燥、硬结、呈颗粒状）。羊咩屎有时还会导致肛门出血。如果宝宝擦屁股时发现纸上沾新鲜血液，往往是便便过硬导致的。

如何调理出“好便便”？香蕉、酸奶不一定好

在很多人的认识中，常吃香蕉能通便、治便秘。我其实并不提倡给宝宝用香蕉排便法。香蕉性寒，宝宝多吃容易腹泻。有的宝宝吃了香蕉，看上去好像短期内改善了便秘，其实是因为“寒能利下”——吃大量苦寒的食药材，会把肚子里聚集的、散发着大量热量的垃圾向下排。所以，吃香蕉助排便，本质上和吃“番泻叶”等有下泻作用的食药材是一样的原理。而且，寒秘的宝宝吃香蕉，只会寒上加寒，加重便秘的症状。同样，酸奶也偏寒凉，我也不推荐用来给宝宝“滑肠”。

除此之外，还有这两种错误但家长常用的解决羊咩屎方法：

开塞露。开塞露是一种润滑剂，只能暂时性解决问题。如果过度依赖开塞露，一便秘就用，不仅可能加重羊咩屎的产生，更会影响宝宝肛门括约肌的正常收缩和发育。

多运动。运动出汗损耗津液，对于或多或少缺水的羊咩屎宝宝来说，只会让体内的津液更加匮乏。但这不是说，拉羊咩屎的宝宝就要宅在家里不运动。运动能够生阳，对宝宝的体质是有益的，但运动一定要适度，尽量选择不让宝宝大汗淋漓的运动：散步、小跑、游泳、跳绳等都是好选择。

告别羊咩屎，顾脾才是根本！

可以选择以下方法帮宝宝对证改善羊咩屎：

因虚寒导致的寒秘，宝宝大便时总会腹痛、吃力，帮宝宝暖中焦是关键，小儿暖冬汤是个好选择。

对于常感颓乏无力、气虚的宝宝，可以选太子参、黄芪、黑枣、佛手煲水，每周1次，给宝宝补元气，解决便秘问题。

脸蛋、嘴唇、舌头发红、手心发热、有口气、小便赤黄……这些热证导致宝宝拉羊咩屎，可以服用四磨汤口服液，一边行气，一边消滞。

平时，家长还可以给宝宝喝盐糖水（盐糖各1茶勺）、米汤，及时补充津液。

对于便秘，可以多吃点南瓜粥、地瓜粥，1岁以上的孩子还可以喝蜂蜜水，或加入了蜂蜜的糖水，都是可以的。

对于排便辛苦、常无便意的宝宝，可以辅助小儿推拿缓解拉羊咩屎的情况。

无论用哪种方法对证改善体质，要想根本性地解决羊咩屎，就是帮宝宝顾护好脾胃消化。已知宝宝脾胃娇弱，平时喂养的时候就更要多注意：生冷、滋肥厚腻的食物，宝宝平时一定要少吃。偶尔吃大餐、吃撑了、有积食，家长要及时给宝宝服用三星汤消食导滞。不积食、消化较好的时候，可以给宝宝吃纤维含量较高的食物，锻炼宝宝的胃肠功能，如胡萝卜、带叶青菜、薯类、玉米等。

“许尤佳育儿堂”供稿

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。