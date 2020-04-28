成都市第七人民医院：健康帮扶，我们一直在路上

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。五一前夕，成都市第七人民医院院长张新强带队奔赴对口支援县白玉县，深入调研，精准对接，用医疗援助、精准帮扶为当地百姓织牢健康“防护网”，助力白玉县医疗卫生事业快速发展。

第一时间被想起，是信任也是肯定

“老乡们，这是莲花清瘟胶囊，疫情期间可使用进行预防……”成都市第七人民医院一行刚到白玉县，便在医院驻作英村干部易波的带领下来到了距离白玉县600米的作英村，为作英村建卡贫困户送上了粮油、牛奶等慰问品，为全村村民送上了家庭常用药品。

作英村原本位于在金沙江边，到村必须翻越海拔近4500米的高山，且居住气候环境恶劣，道路长期结冰或大雪封山，直接影响着他们工作和生活。

“自19年下旬，作英村的村民们逐渐搬离了地势险峻的老房子，来到了白玉县城边交通干道旁，在这里生活，他们的子女教育、医疗条件会得到根本性的改变。”易波这样说道。

易波从2019年开始在这里担任驻村干部，每天和村民同吃、同住、同劳动，了解村民的生活情况，解决他们急需解决的问题。每当在遇到困难的时候，村民们总会打电话给他。“村民们在困难的时候能在第一时间想到我，这是对我最大的信任，也是对我工作最大的肯定……”

对口支援传帮带，既输血更要造血

50名专家驻点帮扶、指导近15个业务科室150余人次、开展45项新技术新项目……自2015年起，成都市第七人民医院开始对口支援白玉县人民医院。

在这4年多，成都市第七人民医院通过“传帮带”的医疗援助模式，帮助白玉县人民医院先后完成了外科、妇产科、检验科等重点专科的建设，同时免费接收25名白玉县人民医院工作人员免费到院进修学习，大幅度提升了白玉县人民医院的医疗管理及技术水平，也提高了白玉县的公共卫生服务能力。

2020年初，四川省卫健委官方发布了2019年医院等级评审及巡查式评审结果。其中，成都市第七人民医院对口帮扶的白玉县人民医院顺利通过二级甲等医院的评审。

“输血与造血相结合，技术与管理相结合……在成都市第七人民医院的支持与帮助下，白玉县人民医院才能瞄准方向，聚力前行，顺利通过二级甲等医院评审工作。”白玉县人民医院党委书记杨长命说。

对口帮扶再携手，共促健康同发展

在对口帮扶座谈会上，成都市第七人民医院院长张新强表示

将通过发展规划、学科建设、远程诊疗、绿色通道、人才培养、党建工作六个方面对白玉县人民医院进行进一步的帮扶，通过七医院全体职工的努力，让白玉县人民医院的医疗水平得到真正的提升，方便当地老百姓看病就医。

“我非常赞同，就像刚刚提到的畅通与白玉县的医疗绿色通道，让白玉县的重病患者，能够不走冤枉路、不花冤枉钱，顺利便捷高效看病……”白玉县县长阿央邓珠说道。

利用信息技术手段共学共助，将远程医疗作为技术突破口，打造一支带不走的高质量医疗队伍……只有各方达成帮扶共识，从群众最关心、最迫切的问题入手，提升常见病、多发病的诊疗能力，进一步提升白玉县的医疗质量和技术水平，进而为白玉县人民提供更加优质、便捷、价廉的医疗卫生服务。