数说：第26届全国肿瘤防治宣传周活动

全国肿瘤防治宣传周是我国历史最悠久、规模最大、影响力最强的肿瘤防治品牌科普活动，由中国抗癌协会在1995年发起创建，至今已经成功举办26届。

第26届全国肿瘤防治宣传周暨中国抗癌日活动由中国抗癌协会主办、中国抗癌协会肿瘤科普专委会承办，活动得到国家卫健委疾控局、中国科学技术协会科普部的支持指导。

第26届宣传周主题为“抗癌路上，你我同心”。人民网·人民健康协办的全国启动仪式首次启用线上云直播模式开启，全国观看直播人数达到2145.6万人，获得巨大成功，拉开第26届全国肿瘤防治宣传周的大幕。

宣传周期间，全国活动如火如荼。全国各地参与活动的中国抗癌协会专委会、各级省市自治区抗癌协会、医疗机构、科研院所、高校、企事业单位、康复会及各类公益组织等达到2091家，是2019年参与机构总数（1082家）的1.93倍，创历年宣传周参与机构总数之最。

社会各界积极参与到宣传周活动中来，直接参与活动的医护人员、科技工作者、活动组织者、志愿者、媒体人员总数达到26.7万人。

由于疫情原因，全国活动以线上为主，宣传周期间共举办各类直播、讲座、义诊、媒体访谈、患友交流活动5367场，是2019年活动总数（3658场）的1.47倍，活动总数创历届之最。

宣传周期间，各地在科普讲座、义诊咨询、医患互动等活动中，累计发放科普图书、宣传资料、音像制品等达到91万份，传播权威、实用的抗癌科普资讯，指导公众和患者科学抗癌。

活动期间，通过各种线上及线下活动，直接受益公众和患者达到3749万人，是2019年（1350万）的2.7倍，社会影响力获得极大的提升。

本次宣传周活动，协会科普专委会作为承办单位，组织专业团队参与，实现“专职策划-专家创作-专业传播”，实现公众端和患者端的精准传播，高效推广，极大提升了宣传周活动的宣传效果和影响力。宣传周期间，媒体阅读总量达到5.03亿人次，是2019年媒体总阅读量（2.94亿）的1.71倍，创历届媒体阅读总量之最。