疫情之下践行爱与坚守 彰显狮子会的担当

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生，小到个人、大到家国，无人能置身事外；中国狮子联会四川代表处（以下简称四川代表处）在中国狮子联会、四川省残联的领导和指导下，坚持党的领导，积极响应党和政府的号召，紧急启动应急救援机制，为疫情防控工作先后捐资捐物700.55万元，充分体现了四川代表处为疫情防控工作的社会责任担当。四川代表处在疫情防控工作表现突出、成绩斐然，得到了当地各级党委和政府、中国残联、中国狮子联会、省残联党组的充分肯定和社会各界广泛好评。近日媒体记者对中国狮子联会四川代表处2019-2020年度主任彭长军进行了独家书面采访，进一步了解狮子会关于抗击新冠肺炎疫情的工作。

记者：对于此次新冠肺炎疫情，四川代表处是如何快速组织协调整个四川的响应机制的？

彭长军：首先及时成立四川代表处疫情防控工作领导小组。2020年1月25日成立了四川代表处抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组。我担任组长，张德文，廖建平副主任为副组长，秘书长许万忠、财务长蒋林、纠察长晏彬、总务长王旭东、常务副秘书长裴李斌、中狮基金及筹款委员会主席刘炯、监督主任杨超为组员，可谓是精锐尽出，全员上阵。紧接着建立畅通的协调沟通机制。同日紧急启动新闻发言人制度，裴李斌常务副秘书长每天公告各项防控工作信息。我们还在第一时间发布了致党员狮友一封信，向全区狮友发出防控告知函、募捐感召函，号召狮友们停止一切聚会和活动，积极筹资筹物，支援和服务疫情防控工作；并成立了以王旭东总务长担任组长，医疗专业人士为骨干的防控物资信息汇总及采购小组，针对各方信息展开逐条梳理、甄别；组织各分区主席对狮友们在假期期间的流动信息展开摸排工作并进行登记；疫情防控工作全面展开。

记者：面对疫情的迅猛蔓延，抗疫物资阶段性紧缺，狮子会在财务统筹方面又是如何协调安排的？又是如何保障捐赠工作高效顺利的开展？

彭长军：首先是领导狮友捐资捐物率先垂范。疫情蔓延之迅猛，造成了抗疫物资阶段性紧缺，面对每一个鲜活的生命，时效当先；为感召全体会员积极践行“四出”精神，充分贡献自身资源，我个人的第一笔抗疫捐款12.4万元到账区会账户，张德文第一副主任紧急捐赠10000只灭菌新型空气净化器口罩驰援湖北，起到了领导狮友、党员狮友的先锋模范带头作用；狮友们充分运用自身专业优势，调度行业资源，积极为抗疫工作捐款、捐物，爱心汇海。截止2020年4月9日，四川代表处为抗疫工作筹资总额达：7005466.18元，其中：筹款2811566.18元、筹物4203900元。

其次是抓好了统筹协调。全体会员拧成一股绳，高度凝聚，以组织为核心，以大局为重、按疫情的轻重缓急，捐款全额纳入四川代表处对公账户管理，资金、物资由四川代表处统一调度，物资由四川代表处对公账户统一划拨采买；其间四川代表处秘书处、财务结算中心全员在岗，实时汇总所收捐款金额，及时呈报疫情工作小组；款项高效、实时划拨为疫情防控物资的采购提供了有力保障。

最后抓好了疫情防控资金物资安全。突如其来的疫情，打乱了我们常规的生活和工作，也给我们的防控物资信息汇总及采购工作带来困扰；抗疫物资的比选、采购、结算、运输、仓储、保管、发放、记账都面临巨大的挑战；采购小组几乎是24小时待岗，并深入到相关生产单位去考察，为代表处领导小组安排部署疫情防控工作、统筹防控物资献计献策，提供决策依据；面对物资市场价格紊乱、资金风险高的情况，我们为保证捐赠资金的安全，私人先行垫支购买；面对航班少、时间长、物流不畅等情况，采购小组感召狮企、社会资源、爱心企业员工积极参与到物资管理工作。

记者：各省在疫情的防控服务都有不同，狮子会在防控援助和服务这两方面通过什么手段和方式达到高效务实？

彭长军：根据中国狮子联会、四川省残联的抗疫工作部署，四川代表处疫情防控工作领导小组结合疫情防控服务实际，根据物资陆续抵达的客观情况，综合考虑各方需求，在疫情灾害面前，物资按使用类别、疫情的轻重缓急、以及尽可能的扩大受众面，特别对采买、受赠物资制定调配原则：根据国家和省委、省政府的疫情防控要求优先安排，根据各服务队、狮友的捐赠定向需求和捐款金额优先，根据已签约社区和省残联提供的需求优先。援助和服务取得实效。

一是积极开展四川代表处所属地区的新冠疫情防控援助和服务工作。对组织到的酒精、口罩、防护服、护目镜、额温枪、消毒剂等防控救援物资，全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、体外膈肌起搏器等医疗设备16套，价值1895400元，分别送往四川、重庆两地疫情防控医疗机构、疾控中心、社区及疫情防控一线机构和残疾人家庭。

据不完全统计，四川代表处已支持和服务疫情防控机构130个，其中：疾控中心、医院88个，残疾人机构20个，政府机关、学校、交警、公安局22个；服务四川、重庆两地街道、社区、物业153个；服务各地区残联及助残机构：酒精41桶，隔离衣410套；口罩16400只，体温枪15把，消毒粉剂1490瓶；消毒凝胶144瓶；消毒片540瓶，消毒液90桶；护目镜70只，医用手套2200双；中药香囊2000个。为感恩我们的抗疫勇士，特别从塞北感召和募集了22万余元的全麦面粉、小米等物资慰问我省出征支援湖北武汉疫情防控阻击战的1463名医护人员，得到好评。

二是积极响应党中央号召，大力支援湖北疫情防控阻击战。四川代表处积极响应党中央号召，多次向湖北省捐资捐物，第一时间向湖北省慈善总会捐款5万元、同时划拔1万元与深圳狮子会共同购买一批口罩送往湖北，狮友企业第一时间捐赠10000只成本价值65万元的灭菌新型空气净化器口罩驰援湖北，用于疫情防控工作的一线医务人员、工作人员和残疾人。3月6日，为湖北省残联机关下沉联系的武汉市硚口区天勤花园社区221户残疾人采购了大米、面粉、食用油等16个品种价值10.5万元的急需生活物资。据不完全统计，四川代表处先后向湖北省武汉市、宜昌、黄石、襄阳、孝感、随州、天门等市及所属县（市区）残联、医疗机构捐赠口罩、防护服、护目镜、额温枪、消毒剂等新冠肺炎疫情防控资金及物资折合金额达123.83万元。

三是支援中国香港地区一次性口罩2万个。

四是积极响应国家号召，开展对意大利、伊朗等国家新冠肺炎疫情防控支援工作。在国内抗疫工作取得了阶段性的成果，面对海外日益严峻的疫情形势，四川代表处没有一丝松懈，积极响应国家号召，参与海外援助，为构建人类命运共同体贡献民间外交力量；在四川省残联的指导下，四川代表处对抗疫工作进行了战略调整：从单一为一线医疗机构、社区提供应急防控物资以解决燃眉之急这一维度转向更为多元而广泛的公益项目；向意大利、伊朗、韩国、马来西亚捐赠各类口罩共计143100个，向伊朗捐赠隔离服1600件、一次性手套4000双、面罩40个、医用护目镜85个，价值782591元。

五是积极服务狮友。会员是服务的载体，更是组织的根，四川代表处各专委会积极发挥自身优势，参与疫情防控；关爱委紧急划拔2万元采购防控物资，保障狮友的基本防控需求，且以电话、微信等方式持续关爱狮友，了解、协调需求；红色行动委员会为抗“疫”积极倡议并组织狮友和广大社会爱心人士无偿献血共7次，总计献血85500ml；王礼明狮兄特别开通10条心理咨询热线服务我们的狮友。

记者：人民网，四川卫视、成都电视台、四川新闻在线、搜狐网等媒体等核心主流媒体都高度赞扬了四川代表处服务队和狮友在此次疫情防控中的无私奉献和辛勤付出，四川代表处是如何做到严谨、规范、透明、高效？

彭长军：一是加强疫情防控宣传，代表处通过蜀狮、小狮APP、四川代表处党支部群、党员狮友群及工作微信群等方式，及时传达学习党和政府关于疫情防控的决策和部署，及时传达学习中国残联、中国狮子联会、四川省残联关于疫情防控的安排和要求。

二是服务监督及时跟进。严格执行《慈善法》等相关法律法规规定，进一步规范疫情防控捐赠款物的管理和使用，确保精准用好“每一笔”捐赠款物。监督组实时跟进，监督代表处的筹资筹款使用情况，规范捐赠款物的接收、采购、分配、发放等各个环节。建立了详细的台账清单，做到了款物管理使用公开透明，及时公布信息。

三是服务援助及时到位。四川代表处现有服务队60支，对于物资陆续抵达的情况，实时于工作群以公告，工作小组统一组织分发到服务队，由身强力壮的少数狮友，在做好自身防护的前提下，分别送往我们的服务对象，高效完成疫情防控物资的精准发放，并回收佐证资料《受赠物资签收单》；防疫工作全程，定期对筹款筹物、物资采买、使用方向等工作情况与进度，实时在工作群予以公示。

彭长军在采访最后表示，在此次疫情防控阻击战中，四川代表处各位狮友秉承“正己助人、服务社会”的初心，坚持“四出精神”，以志愿者的社会责任感，将爱心传递，得到了主管部门的认可与表扬，得到了社会各界的一致好评；充分体现了四川代表处在重大灾害事件中的应急救援能力、统筹协调能力和扎实服务能力，众多党员狮友在疫情防控工作起到了很好的带头作用和模范作用，整个服务队和狮友也是无私奉献在疫情防控工作一线，充分体现了四川狮友四出精神和服务社会的高尚情怀。