别买错了！便携消毒用品这样选

重庆市高三、初三、中职毕业年级已在20日开学复课，小学4~6年级、初高中其他年级也在准备复课。记者注意到，这段时间不少家长在给孩子购买方便随身携带的消毒用品。这些消毒用品种类较多，让人眼花缭乱。该给孩子选用哪种？有什么使用注意事项？记者这两天走访了主城一些药店和医院专家。

四大种类

不少产品主要消毒成分是酒精

免洗消毒凝胶

走访中记者发现，大部分药店都把便于携带的消毒用品摆放在进门最显眼位置，主要有四大种类，包括免洗消毒凝胶、免洗洗手液、酒精湿巾和消毒棉片。

国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中明确提到：75%乙醇可以有效灭活病毒。记者注意到，市场上不少免洗洗手液和消毒凝胶，其主要消毒成分就是酒精。

在九龙坡区盘龙公信网大药房，记者看到的一款名为润之清的免洗消毒凝胶，主要成分是75%酒精、卡波姆和三乙醇胺。打开之后酒精味比较重，但抹开后速干，不黏手，一支80毫升装9.9元。在全棉时代微信官网，记者看到一款名为守护嘉的免洗消毒凝胶，酒精含量60%~75%，添加了润肤因子，滋润护肤，50毫升一瓶，99.5元5瓶。

抑菌免洗洗手液

在一些药房，记者还看到了一款本草抑菌免洗洗手液，100毫升，价格为11.7元。其主要成分是0.9%~1.1%的对氯间二甲苯酚，还有未标明具体含量的水、丙二醇、乙醇、卡波姆、芦荟提取物等其他成分。产品显示能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的滋生。

根据天津市疾控中心此前发布的消息，抗菌类免洗洗手液常见成分有苯扎氯铵、氯二甲酚、氯己定等，都是在我国消毒技术规范中明确可用于手消毒的杀菌成分，可杀灭细菌和某些病毒、真菌，但目前尚无证据表明这类洗手液对新冠病毒有作用。

酒精湿巾

除了消毒凝胶和洗手液，市场上还有不少酒精湿巾。记者在药房看到的一款含75%酒精的湿巾，10片一包，3元一包，适用于手部、手机、鞋子、钥匙等消毒。

消毒棉片

记者在万和药房看到一款酒精消毒棉片，是用酒精浸泡后的棉片，相当于迷你版酒精湿巾，一盒50片，薄薄的一片非常便于携带。但仔细看标注，你会发现这类消毒棉片主要适用于注射、输液的皮肤消毒。也就是说，它适合在皮肤小范围内消毒，如果要进行稍大面积消毒，那么它就太小了，不太适合。

一个建议

选择“卫消证字”免洗洗手液

“我最近就给儿子买了一些小瓶装的免洗洗手液，等开学后让他放在包里，在不方便用水洗手的情况下，可以应急用一用。”35岁的林女士告诉记者，儿子今年上初二，自己目前正在为他复课积极做准备，购买消毒用品就是准备工作之一。但她在市场上购买便携消毒用品时，发现种类特别多，不知如何选择，于是就随意买了点，“我买了一款免洗消毒凝胶，还有一个草本抑菌免洗洗手液，还买了几包酒精湿巾。不管有没有选对，有总比没有好。”

那么，市场上种类繁多的免洗洗手液等便携消毒用品，到底该怎么选？

按照疾控部门发布的建议，最好使用酒精浓度60%~80%的免洗洗手液。另外，选择免洗洗手液还要认准“卫消证字”。有的免洗洗手液标注“卫妆准字”，但这属于化妆品类，只有基本的清洁功效；标注有“卫消证字”的属于消毒产品类，在清洁的基础上增加了抗（抑）菌功效，因此建议消费者选择标注“卫消证字”的免洗洗手液。

四个提醒

免洗洗手液不能代替洗手

在使用免洗消毒用品时，需要注意什么问题呢？对此，中国科学院大学重庆医院（重庆市人民医院三院院区）皮肤科主任薛茂给出了一些提醒。

1、要正确使用免洗洗手液。免洗洗手液都有使用方法说明，要按照产品说明书合理用量，双手揉搓直到手部干燥，注意指缝、指尖等部位都要充分覆盖到。需要等洗手液自然干燥，不能用纸巾擦去手上的洗手液，否则会影响效果。

2、免洗洗手液属于易燃物质，在使用过程中要注意远离明火。

3、一般来讲，小学生及以上的孩子，皮肤使用酒精类消毒用品与成人无异，只要不过敏就可以放心使用，但婴幼儿不适合用酒精等刺激性免洗消毒品。

4、免洗洗手液不能代替洗手。免洗洗手液只能消毒，没有去污作用，而且只能清除表面细菌，所以只适合作为在外不方便洗手时的应急措施。要达到彻底的清洁消毒，还是要用“流水+肥皂（或洗手液）”的方法。

多知道点

酒精制品 禁上轨交

记者从重庆轨道交通官方微博了解到，75%酒精免洗洗手液、酒精喷雾、含酒精的消毒湿巾是不可以带进站，因为《重庆市轨道交通禁止限制携带物品目录》明确规定，汽油、煤油、柴油、苯、乙醇（酒精）、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶剂的制品等，属于禁止携带物品。（记者 张春莲）