尽快拿到安全有效的疫苗

疫苗研发进展如何？病毒是不是人造的？中国是否还在寻找“零号病人”？27日下午，国务院新闻办举行吹风会，邀请多名中国科学家介绍新冠肺炎疫情科学研究情况。

疫苗研发需要国际合作

在介绍新冠病毒疫苗研发情况时，北京大学第一医院感染疾病科主任医师王贵强表示，中国在第一时间启动疫苗研发计划，目前已支持5条线路研究。“在研发方面，中国同美、德、英等国都有合作。”王贵强说。

“作为从事疫苗研发的科研人员，我们特别希望同国际同行合作，将各实验室、企业特长结合到一起，尽快拿到安全、有效的疫苗。”中国科学院微生物研究所研究员严景华说。

新冠病毒人造概率极低

对于“新冠病毒人造”的观点，中国疾控中心病毒预防控制所刘培培博士表示，新冠病毒人造的可能性极低，科学界对此已有普遍共识。

今年2月，来自8个国家的27名科学家在医学界权威学术刊物《柳叶刀》上发表声明，谴责新冠病毒非自然起源的阴谋论。“多国科学家的文章表明，新冠病毒最大的可能是由天然宿主跨种传播到中间宿主，再由中间宿主跨种传播给人类。”刘培培说，“最近世卫组织的一份报告也再次驳斥了病毒起源的阴谋论。大家普遍认为，人为制造或者泄漏病毒的可能性非常低。”

对于“零号病人”追踪问题，与会科学家表示，这项任务非常艰巨，需要全球共同寻找答案。

“‘零号病人’的追踪，牵涉的数据繁杂。从疫情开始到现在，人群当中血清阳性本底是存在的，很难明确感染时间。此外，疫情早期病例很可能处于无症状感染状态，没有就诊记录可查，增加了‘零号病人’追踪难度。”刘培培说。

与会科学家表示，希望各国都能积极开展“零号病人”追踪工作，全球医学界和科学界共同寻找答案。

新冠肺炎可能与人类长期共存

新冠肺炎是否会与人类长期共存？与会科学家表示，可能性很大。

中国医学科学院病原生物所所长金奇表示，与SARS病毒明显不同，新冠病毒的隐性感染者、无症状感染者比例较高。因此，新冠肺炎可能成为与人类长期共存的流行性疾病。

与会科学家认为，对于新冠肺炎疫情，全球一体化的防控非常重要。

“单独一个国家努力是远远不够的，只要疫情在一个国家不能得到有效控制，全世界都不得安宁。”王贵强说，“中国取得今天这样的防控成绩很不容易，希望全世界都能够同心协力，一起抗击疫情。”（记者刘峣）