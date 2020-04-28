运动30分钟才有效果？三招教你判断健身是否有效

相信不少人都听过“运动要达到30分钟才有效果”的说法。到底是否如此呢？如何简单判断自己的健身是否有效呢？这篇文章帮你了解自己的身体反应，进行科学锻炼，让你的健身效果事半功倍。

之所以有“运动不到30分钟就没有效果”这样的说法，其实是指运动在持续一段时间后才能开始消耗脂肪，从而达到理想的减肥效果。但这种说法比较笼统，30分钟这个概念并不十分准确，除了运动时间，健身效果还和运动的强度和频率有很大关系。

日常生活，我们可以充分利用自己的“碎片时间”，虽然做家务、散步等运动可能达不到30分钟的时间，但也可以消耗能量，对预防肥胖、糖尿病等代谢性疾病都有所帮助。

如何判断自己的运动有没有达到健身效果呢？这三招可以帮你轻松判断。

1. 酸加：在健身时我们常常会感到肌肉酸痛，这是因为运动让人体内代谢产生乳酸，乳酸在肌肉中堆积导致酸胀感产生。此时不要轻易放弃运动，适当地增加一点运动量，就能有效促进乳酸分解，利于肌肉酸痛的恢复。

2. 疼减：健身的过程中或者健身结束后，如果身体某一部位产生疼痛感，就应减少练习的次数或减小动作的幅度。因为这种疼痛不是乳酸积聚造成的，而是身体细小的肌肉纤维或韧带出现轻微损伤导致。这时进行适当的调节便会很快恢复，但如果越疼越练，就会造成大块肌肉或整条韧带损伤。

3. 麻止：健身结束后身体出现的发麻感其实是在提醒你需要休息。发麻即代表该部位已经丧失了部分感觉和运动功能，如果再练下去，就会产生伤病。所以，一旦身体发麻，要赶紧停下来，如果这种感觉久久不消退，就需及时到医院就诊。

受访专家：中国康复医学会创伤康复专业委员会委员亓云龙