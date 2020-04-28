宝宝吃糖宝典：3种糖宜吃3种糖少吃，还有1种对症吃

宝宝噬甜的小习惯，会给日常生活带来不少隐患。最常见的就是宝宝吃糖后就不太肯吃饭了，而且糖会带来脂肪囤积，对牙齿、骨骼、体质等都有负面影响。儿童肥胖、龋齿的人数逐年攀升，和日常喂养中摄糖过多有很大关系。

那家长是不是就要避糖果如蛇蝎，完全杜绝杜绝宝宝吃零嘴、糖果、巧克力呢？其实，科学来讲，少量、正确地给宝宝吃糖未尝不可，关键是学会选择不损害身体的“益糖”，拒绝不适合吃的“坏糖”。

3种有益的糖：麦芽糖、黄糖、蜂蜜

麦芽糖

性味：甘温

归经：归肺、胃经

功效：暖脾胃，润肺生津

如果要给宝宝选比较好的糖吃，麦芽糖会合适一些。和加工出来的蔗糖、食糖不一样，麦芽糖是麦芽、糯米、玉米发酵做成的糖，吃起来不会甜得腻口，还会掺杂一点粮食的清甘与微苦。

如果宝宝脾胃偏虚寒，常常因为肚子受凉而腹痛、腹泻，可以少量吃一些麦芽糖。麦芽糖的甘能健脾，苦能健胃，可以把凉冰冰的脾胃暖一暖。如果孩子发高烧一场，津液会亏损，可以在温开水中加点盐和麦芽糖，冲出来的糖盐水比白开水更能补充津液。注意，宝宝上火的时候不适宜吃麦芽糖。

蜂蜜

性味：甘平

归经：归脾、肺、大肠经

功效：养脾胃，清肺热，润肺止咳，润肠通便。

选择蜂蜜时，最好选择新鲜蜂蜜。在植物花蜜的基础上，经过天然的加工转化，变得更滋润，营养也更容易被身体吸收。3、4月份是买新鲜蜂蜜的好时节。但要注意，对于市面上一些掺了糖的蜂蜜，要谨慎选择。

蜂蜜性平，有热证、口腔溃疡、喉咙肿痛的宝宝，可以喝点蜂蜜水缓解症状。蜂蜜还能起到“保护阻隔”作用，减少外界对喉部的刺激，缓解咳嗽；还可以用蜂蜜水润肠燥，对证缓解便秘。

需要注意的是，1岁以下宝宝免疫系统未健全，吃蜂蜜易患肉毒杆菌中毒综合征，甚至危及生命，因此1岁以下不可食用蜂蜜。1岁~3岁的宝宝也要控制蜂蜜的食用量，可以每次用1/3~1/2勺蜂蜜泡温水喝。

黄糖

性味：甘温

归经：归肝、脾经

功效：健脾暖胃，补血行气，润心肺，疏肝气。

黄糖比较温和，十分适合给宝宝吃，是家长熬煮糖水时的首选。如果中药太苦、宝宝不愿意喝的时候，可以放一点黄糖调味。注意，由于黄糖偏温性，宝宝体内有热的时候，暂时不要食用黄糖。

红糖：对症驱寒效果好

红糖

性味：甘温。

归经：归脾、胃、肝经。

功效：补中缓急，活血行瘀，御寒暖胃。

对宝宝来讲，温和的黄糖比红糖更合适。但在对证的情况下，宝宝少量食用红糖也有益处。红糖驱寒的效果十分明显。当宝宝伤风受寒，开始怕冷、流清鼻涕，出现即将感冒的征兆时，喝生姜红糖水、葱白红糖饮驱寒，就能很快暖和过来。如果孩子一直脾胃虚寒，日常烹煮三餐的时候，可以使用红糖代替白糖。也可以在制作糕点、馒头、小面饼的时候，稍微放一点红糖，给“面色少华”的宝宝食用，能活络气血。

注意：虽然都是性温，但红糖比黄糖更燥一些，有热证的宝宝尤其不能食用。此外，市面上常有用冰糖伪造的假红糖，家长要学会辨别：假红糖侧面有明显的3层分层，有白色的结晶体。不建议用赤砂糖代替红糖，不是一回事。

3种糖要少用：白糖、冰糖、黑糖

古时候白糖、冰糖是可以入药的。按照医书记载，白糖甘平偏凉，可以清热去火，润肺生津；冰糖甘平，可以和胃润肺，补中益气。但现代制糖工业一般会在白糖、冰糖中加入连二亚硫酸钠等化学物质，使它们看起来更加“白细”“晶莹”。所以我很少再用白糖、冰糖治疗咳嗽等疾病了。

日常炒菜的时候，家长可能会放少量白糖、冰糖调味、提鲜。宝宝可以偶尔吃点甘腻的食物开荤，但日常饮食还是要以清淡为主。吃了些甘腻物，第二天可以给孩子用素食+三星汤助消化。如果出现积食积滞，就要及时消食导滞。

黑糖比红糖滋补的功效更猛，也是不太适合宝宝食用的。

除了这三种糖，还有一些家长容易忽略的宝宝摄糖“元凶”。比如：①超市中的盒装酸奶，要做出酸酸甜甜的口感都会加入大量甜味剂。酸奶凉性，宝宝喝了还容易腹泻，所以我一直不主张宝宝多喝。② 每天吃过多高糖水果，也是不可取的。吃水果，要选择合适的，注意寒热性味，少量即可。

如何养成宝宝正确吃糖的习惯？

哪有不吃糖的童年呢？那也太苛刻了。家长只要把握宝宝对糖的正确、少量摄入原则就好：日常三餐饮食外，宝宝额外摄入的糖分，最好不要超过40g。

对于天生嗜甜的宝宝，家长可以从以下3方面，这样帮宝宝少吃糖：

①循序渐进地戒糖

对于糖果、巧克力、小饼干不离手的宝宝，家长可以逐渐把这些换成山楂条、坚果、葡萄干等相对健康的零食。适量选择低糖水果，实在嘴馋，可以用勺子沾少量麦芽糖、蜂蜜给宝宝尝尝。

对于哭闹着要吃糖的宝宝，家长可以学会和宝宝约定，每周只安排一天“吃糖日”，少量吃几颗。硬糖会比粘牙的软糖好一些，注意不要呛噎。

②用茶代替饮料，戒掉夜奶

你知道吗？含糖饮料是宝宝过量摄糖的“重灾区”，一瓶可乐的含糖量就达37g。家长可以给宝宝泡茶代替饮料。乌龙茶、铁观音、大红袍、菊普等发酵老茶，茉莉花茶、大麦茶、青稞茶都比较适合宝宝体质。

此外，宝宝喝完夜奶不漱口，乳糖对牙齿也有一定的破坏力，很容易出现“奶龋齿”。6月龄以上的宝宝，要逐渐戒掉夜奶。

③不让糖水影响三餐

甜味会影响宝宝的食欲。如果想给宝宝煲点糖水、甜汤喝，最好选择中餐、晚餐之间的下午，前后都相距2小时以上，在滋补的同时也起到“加餐”的作用。

“许尤佳育儿堂”供稿

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。