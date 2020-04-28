用良心为窨井“加盖”

读罢贵报23日评论《重罚管理人员击中窨井“吃人”事件要害》，笔者心中既感沉重又觉欣慰。沉重的是窨井盖损毁、丢失现象时有发生，窨井“咬人”事件也并不鲜见；欣慰的是此次国家“两高一部”联合发布《意见》，将通过重罚管理人员等强硬措施抓实窨井盖安全。

治理“井盖问题”须拷问城市管理良知与智慧，管理部门应该在拥有高度责任心的前提下发挥管理的智慧，集思广益，防止窨井“咬人”事件发生。心中若有百姓，窨井焉能“逞凶”？近年来，不少城市采取安装兼有防水、防盗、防滑、防异响、防坠落功能的新型“五防”井盖的措施治理窨井隐患，为防窨井“咬人”增设了又一道防护屏障，均取得了较好的效果，不妨借鉴并推广。

在涉及老百姓人身安全的问题面前，任何的疏忽和麻痹与犯罪无异。破解窨井“咬人”问题，不能只满足于丢失之后的修修补补，而应该在防丢失、防损毁、防“咬人”上用良心为窨井“加盖”，用大智慧“做大文章”，让无盖窨井不再成为城市之痛。