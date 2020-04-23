重罚管理人员击中窨井“吃人”事件要害

最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合发布《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》（简称《意见》）。《意见》规定，负有决定、管理、监督等职责的国家机关工作人员在窨井盖采购、施工、验收、使用、检查过程中玩忽职守或者滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，以玩忽职守罪、滥用职权罪定罪处罚。（相关报道见03版）

众所周知，城市地下管道众多，而这类管道地面出口都需要窨井盖，所以窨井盖在城市星罗棋布。现实中，有的窨井盖因为丢失、损坏，有的因为质量问题，窨井变成“吃人井”，轻则致人受伤，重则致人死亡。据介绍，仅2017年至2019年新闻媒体报道的窨井“吃人、伤人”事件就有70余件。如何维护我们“脚底下的安全”，就成为社会一大关切。

此次“两高一部”不仅发布《意见》，而且公布了5件涉窨井盖刑事犯罪的典型案例。显然，发布《意见》是为了指导、规范地方相关执法机构办案，同时对涉窨井盖相关责任方是一种提醒，以减少或者避免窨井“吃人”事件发生。而公布典型案例，主要是为了发挥“以案说法”的警示效应。《意见》与典型案例同时发布，具有相得益彰的效果，值得期待。

其中，《意见》对相关人员追究刑责的规定值得关注。比如，盗窃、破坏窨井盖致人受伤或死亡的，依法以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。现实中因窨井盖被盗造成的伤人事件不少，如此规定可防止某些盗窃者被轻罚。再如，在生产、作业中造成窨井盖存在安全问题，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，以重大责任事故罪定罪处罚。

尤其是，管理人员失职渎职致窨井“吃人”，可依法追究其刑事责任——以玩忽职守罪、滥用职权罪定罪处罚，可谓击中窨井“吃人”事件的要害。这是因为，窨井“吃人”事件多发，相关管理人员不尽责是主要原因，如果有关管理人员在窨井盖的采购、施工、验收、使用、检查等环节尽职尽责，窨井“吃人”的概率会很小。

城市安全虽然依赖于每个环节的每个责任人尽责，但相关管理人员作为城市安全的最后守护者，无疑承担的责任更大。换句话说，即使窨井盖存在质量问题，但如果采购、验收、检查环节的管理者尽责，也能把危险消灭在萌芽状态。即使窨井盖被盗被损坏，如果管理人员重视检查，也可及时发现避免悲剧。可见，《意见》重罚窨井盖管理人员击中要害。

这里所说的“重罚”是指追究刑责，可防止管理人员被行政处罚了事。只有追究刑责，才能倒逼相关环节的管理人员尽责，即此举是治理窨井“吃人”事件最厉害的一招，一是抓住了“关键人”，二是严惩“关键人”，其惩治效果、震慑效果令人期待。但要确保这一规定落地，还需各地“公检法”严格依据相关法律和《意见》办理这类案件。

《意见》着力点主要在事后惩罚，还应该加强事前预防。那么，怎么预防窨井“吃人”呢？一方面是明确窨井盖责任人。既要明确总的责任人，又要明确每个片区责任人，还要明确每个窨井盖具体责任人，只有层层压实责任才有效果。另一方面，要利用监控技术以及鼓励公众监督等措施，让每个窨井盖都处于被监控被监督之中。

此外，要对窨井盖的生产、销售环节加强监管。只有窨井盖质量符合安全标准，才可能避免窨井“吃人”。