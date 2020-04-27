猝死前，身体可能会发出这些信号，一定要注意！

近些年来，猝死的发生率越来越高，全世界每年约3,000,000例猝死，其中大部分为四五十岁，人称“白(领)骨(干)精 (英)”的中年男性，而急性心肌梗死是罪魁祸首。

猝死虽事发突然，但也有迹可循。由于心脏原因所致的突然死亡，是猝死的最常见的病因，也就是心源性猝死。在全部猝死患者中，心源性猝死占75%，而80%的心源性猝死与心肌梗死有关。约70%的急性心肌梗死有先兆症状，如果能尽早发现蛛丝马迹，就可以有效的避免猝死的发生。

2020年4月28日19:30-20:30，中国康复医学会心血管病委员会副主任委员、北京大学人民医院心脏中心副教授丁荣晶，受邀做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生“客户端，为广大网友科普心源性猝死的相关知识。

专家介绍：

丁荣晶，北京大学人民医院副教授，硕士研究生导师，心血管专业博士后。中国康复医学会心血管病委员会副主任委员、秘书长，中国心脏联盟心血管预防康复委员会副主任委员，中华医学会心血管分会预防学组副组长,中华医学会心身医学分会双心学组副组长，北京医学会心肺康复专业委员会委员。擅长心血管病风险预测综合优化治疗、双心疾病、心肌康复和血管康复治疗。

擅长：心血管病风险预测综合优化治疗、双心疾病、心肌康复和血管康复治疗。

出诊时间：周四上午

六大异常信号

1、胸痛

约有一半的人在猝死前出现过胸痛症状，并伴有呼吸急促。并且，93%的人在猝死前的24小时内，有症状反复发作的情况。

2、嗓子发紧

患者有嗓子发紧的症状，此外还有肩颈部或手臂疼痛，或者没有胃病却胃痛等等。这是因为心肌缺血时发生的疼痛会转移到不同部位。

3、心慌或晕厥

心脏病发作前数周或数月，患者会不定期突然发生心脏不规律的跳动，多会感到心慌。还有的患者则表现为心跳过缓甚至停止，导致脑供血不足而发生晕厥。

4、疲惫不堪

不明原因就感觉疲惫不堪，同时，伴有胸闷或水肿等其它症状。

5、失眠且惊醒

长期睡眠不足，会增加冠状动脉猝死风险。如睡眠中被憋醒，或患有阻塞性睡眠暂停综合征，会增加夜间猝死风险。

6、长期性反复性过度出汗

没有进行剧烈运动却突然大汗淋漓，是心脏病发作前释放的一个信号，要格外引起注意。

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