国家卫健委：湖北首次无现有确诊和疑似病例

人民网北京4月27日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报当日疫情情况。

米锋介绍，4月26日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例3例，其中2例为境外输入病例，分别为吉林1例、广东1例；1例为黑龙江本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，其中4例为境外输入病例，1例为北京本土病例。当日新增治愈出院病例80例，解除医学观察的密切接触者508人，重症病例增加1例。

境外输入情况：现有确诊病例627例，其中重症病例22例；现有疑似病例7例。累计确诊病例1636例，累计治愈出院病例1009例，无死亡病例。

截至4月26日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例723例，其中重症病例52例；累计治愈出院病例77474例，累计死亡病例4633例；累计报告确诊病例82830例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者730529人，尚在医学观察的密切接触者8443人。

湖北当日无新增和现有确诊、疑似病例，新增治愈出院病例12例，均为武汉病例，无新增死亡病例。累计治愈出院病例63616例，其中武汉46464例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者25例，其中境外输入1例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察51例，其中来自境外输入21例；尚在医学观察无症状感染者974例，其中境外输入131例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。

米锋表示，4月26日，湖北首次无现有确诊和疑似病例报告，全国现有本土确诊病例降至100例以下，境外输入病例治愈出院超过1000例，疫情防控取得重要阶段性成效。同时，尚在医学观察无症状感染者仍有近千例，要扩大检测范围，做到重点人群“应检尽检”。