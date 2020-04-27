家长的情绪管理：要解决不要解恨，要发现不要发泄

这些日子学生们纷纷在家上网课，我收到很多同学的网上留言。他们都不约而同谈到一个问题，就是家长的情绪管理问题。

我的答案是：首先要有个总的原则，想改变别人，首先应该调整自己。然后有四个基本建议：

第一个建议：找一本心理学或情绪管理的书，跟家长一起读一读，讨论这个事情。在那些天朗气清、春风和畅的日子，家里人坐在一起看看书，讨论情绪管理的话题，这是挺美好的一件事。

第二个建议：要学会接纳对方，而不是强求改变。“金无足赤，人无完人”，世界上不存在完美无缺的父母，不要认为我的父母这儿不好，那儿不好，你要学会去包容他们。大自然里边有和风细雨，也有电闪雷鸣。家里也是这样，每个人都会有脾气，爸妈有和风细雨，也有电闪雷鸣，不要放大矛盾，要学会去接纳。

第三个建议：学会认可和点赞。有人遇到父母发脾气，就针锋相对，这样做双方都会失控，事情会变得更糟，问题会变得更大。所以建议大家改一个句式——不要说“你错了，你不对，你怎么这样”，而应该说——“您刚才说的有道理，您说的那一点我还是认可的”，先认可再提醒对方。

第四个建议：不要针锋相对，可以事后“回马枪”。学会放一放，等过了一天两天恢复理性了，爸妈心情都好了，再坐在一起讨论昨天或前天那事。通过这种事后讨论可以起到很好作用。

心理学大师荣格曾说：“人生最大的问题不是去选择对与错，而是去选择理性或者非理性”。对和错很多时候是看不清楚也分不出彼此的，但是理性或非理性，我相信一个成熟的人，还是能分清楚的。我们尽量多选择理性，多选择光明，这个是非常重要的。

总之，对待情绪请记住——“要解决不要解恨，要发现不要发泄”。（赵玉平）