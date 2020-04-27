全国儿童福利机构疫情期间“零感染”

记者从4月24日民政部在京召开的2020年第二季度例行新闻发布会上了解到，全国目前共有1217家儿童福利机构，1806家未成年人救助保护机构，新冠肺炎疫情期间，所有这些机构内儿童无一人感染，此外，17.7万在社会上的散居孤儿也无一人感染。近期通过各地全面的走访排查，包括和卫健委等部门的大数据比对，疫情发生以来，全国没有出现因父母双方感染新冠肺炎去世而造成的孤儿。

民政部儿童福利司副司长倪春霞表示，儿童福利机构内养育的儿童大多患有严重的基础性疾病，其中重病重残儿童占机构内被遗弃儿童总量的98%，这些儿童一旦被感染，后果不堪设想。

疫情期间，民政部全面落实国家孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，切实保障了24.2万名孤儿和近20万名事实无人抚养儿童的基本生活。指导各地依托地市级未成年人救助保护机构等开通儿童救助保护热线，充分发挥60余万村（居）儿童主任的作用，加强对农村留守儿童、社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童的关爱保护，临时救助照料各类困境儿童5675人。

同时，对那些因父母或其他监护人确认感染、疑似感染或需隔离观察，因父母或监护人参与防疫抗疫工作造成临时处于无人监护状态的孩子，民政部印发了做好因疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作的通知，并提请国务院联防联控机制印发了《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》，各地相继采取了临时照料、关爱保护等服务措施，切实兜住这些儿童的安全底线。

目前，各地发现报告需要给予紧急临时救助的因疫情影响造成监护缺失的儿童人数已从393人降至194人。

下一步，民政部将继续指导各地根据当地联防联控工作机制部署，按照风险等级实施差异化的精准防控，统筹做好机构内部分儿童的复学工作。总结这次疫情防控中的实践经验，研究编制儿童福利机构、未成年人救助保护机构应对突发传染病疫情防控的规范标准。同时继续推动建立儿童救助保护长效机制，将因疫情影响造成监护缺失儿童的救助保护范围扩大到其他因公共卫生事件等突发事件造成监护缺失的儿童群体。（记者彭芸）