还有多少孕产伪科学需要被摒弃

胎毒是民间流传下来的一种说法。据说胎毒蕴含在孕妇体内，如果不祛除干净就会遗祸给孩子，而祛胎毒神药就是鹅蛋。据报道，成都的小李在孕期吃了200多个鹅蛋，而她的姐姐甚至吃了1000多个。姐妹俩生下的孩子生病少、皮肤白，因此她们相信这是鹅蛋起了作用。不过，成都市妇女儿童中心医院妇产科主任魏素梅表示，从来没有“胎毒”这个说法。

小李姐妹俩因为生下来的孩子生病少、皮肤白，就认为这是具有“祛胎毒”功能的鹅蛋所起的作用。这对姐妹的亲朋好友，也会把姐妹俩怀孕期间的这种做法当做一种经验去传播、模仿，导致更多人对此深信不疑。但是我们仔细想想，刚生下来而生病少、皮肤白的孩子数不胜数，但是他们当中大多数人的妈妈在怀孕期间并没有吃鹅蛋，这又怎么解释呢？

把一种偶然遇到的事实当成了一种普遍的科学规律，正是很多伪科学能够大行其道的根本原因所在。从医学的角度来说，根本没有“胎毒”这一说法，可以说这完全是一种想象的，以讹传讹的产物。

很多人要么根本没有去求证过，要么抱着宁可信其有不可信其无的态度，仍旧在怀孕期间大吃特吃鹅蛋。而网络电商也在其中起到了一种煽风点火的作用，拼命把鹅蛋鼓吹和包装成了“祛除胎毒”的灵丹妙药，忽悠消费者来购买。在医学专家们看来，鹅蛋不但没有什么“祛除胎毒”的功能，而且女子怀孕后肠胃功能减弱，若此时再过量食用鹅蛋反而会加重肠胃负担，造成便秘等症状。

在民间围绕怀孕和坐月子，还有太多类似的伪科学在大行其道，轻则让相信者损失了钱财，花了冤枉钱，重则既花了冤枉钱，同时对身体造成伤害。很多人对这些深信不疑，严格遵守，但后来都被现代医学和科学一一证伪。然而现代医学对这些伪科学的证伪，并不能阻止它们在民间仍旧拥有庞大的拥趸和市场，所以很多孕产妇和家人，仍旧在按照谣言指导自己的生活，最终的结果也就可想而知了。

鹅蛋无法祛除“胎毒”，真正该被祛除的是围绕孕产事项的各种谣言，对此除了需要有关部门、机构和组织加大科普的力度、辟谣的力度之外，同时也需要公众把眼睛睁大点、擦亮点，学会检索与求证，多点现代科学意识，才能少被各种谣言蛊惑。