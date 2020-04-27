保持打击制售假冒伪劣防护用品的高压态势

国家市场监督管理总局副局长甘霖在26日的国新办发布会上表示，将继续保持打击制售假冒伪劣防护用品的高压态势，使危害人民生命健康权益、扰乱市场秩序的违法者付出应有的代价，大力推进“放管服”改革，着力优化营商环境，助力复工复产复商复市，助力疫情防控和经济社会发展。

在回答记者提问时，甘霖表示，新冠肺炎疫情发生以来，口罩、额温枪等防护用品一度紧俏，一些不法分子借机制售假冒伪劣产品，包括熔喷布等原材料，损害人民群众的合法权益，扰乱了市场秩序，甚至影响社会稳定。国家市场监管总局全面落实中央应对新冠疫情工作的有关部署要求，全面加强口罩等防护用品的质量安全监管，及时出台指导意见，强化执法打击。该局会同国家网信办、公安部、生态环境部、商务部、国家卫健委、海关总署、国家药监局等8个部门联合开展打击整治非法制售口罩等防护产品专项行动，重点打击以下四类行为：生产销售不符合安全标准产品及过期失效产品；以普通非医用口罩冒等充医用口罩以假充真、以次充好；生产销售无生产日期、无厂名厂址、无产品质量合格证明；商标侵权、假冒专利、仿冒混淆。

甘霖介绍道，截至4月24日，全国市场监管部门共查获问题口罩8904.6万只，查获其他问题的防护用品41.8万件，查获问题消杀用品的货值是760.9万元，累计查办非法制售口罩等防护用品案件29906起，其中立案查处案件26605起，罚没款3.5亿元，案值3.1亿元，移送公安机关案件757起。

会上发布的《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2019）》显示，我国营商环境优化取得新进展，投资贸易更加便捷，新设6个自贸试验区，修订、废止400多部与外商投资法不符的法规及相关规定，进一步缩减市场准入负面清单、外商投资准入负面清单所列事项，压缩工业产品生产许可种类。政务服务更加优化，简化企业注册程序，推行全程网上办理，新办企业基本实现不超过5个工作日。

（记者操秀英）