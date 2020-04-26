国家卫健委：武汉在院新冠肺炎患者清零

人民网北京4月26日电 （许晓华）26日，国务院联防联控机制就加强医疗防控物资出口质量监管工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，截至4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。下一步将落实中央要求，继续做好外防输入、内防反弹工作，同时尽快恢复医疗秩序，满足群众医疗需求。

4月25日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例11例，其中5例为境外输入病例，分别为陕西3例、内蒙古1例、上海1例；6例为本土病例，分别为黑龙江5例，广东1例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者779人，重症病例增加2例。

境外输入现有确诊病例694例，其中重症病例22例，现有疑似病例10例。累计确诊病例1634例，累计治愈出院病例940例，无死亡病例。

截至4月25日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例801例，其中重症病例51例；累计治愈出院病例77394例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82827例，现有疑似病例12例。累计追踪到密切接触者729885人，尚在医学观察的密切接触者8308人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例11例，现有确诊病例12例，全部为武汉病例，无重症病例。累计治愈出院病例63604例，其中武汉46452例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者30例，其中境外输入7例；当日转为确诊病例4例；当日解除医学观察9例，其中来自境外输入6例；尚在医学观察无症状感染者1000例，其中境外输入151例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。

4月25日，境外输入确诊病例已有近六成治愈出院，其中重症病例较一周前下降了53.2%。全球单日新增确诊病例超过9万例，境外疫情继续扩散蔓延，输入我国风险持续加大，本土聚集性疫情仍有确诊病例报告。要克服麻痹、松懈思想，及时发现，快速处置。

“经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，至4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。下一步将落实中央要求，继续做好外防输入、内防反弹工作，同时尽快恢复医疗秩序，满足群众医疗需求。” 米锋说。