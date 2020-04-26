“全球战疫大课”助力全球战疫，三因制宜是中医方案“亮点”

新冠肺炎疫情在全球蔓延，人们更加认识到，病毒没有国界，不分种族，是全人类面临的共同挑战。日前，为助力全球战疫，人民日报社人民网发起了“全球战疫大课”公益讲座。人民日报旗下人民好医生平台特别策划了“人民好医生全球抗疫系列”访谈节目，邀请张伯礼、刘清泉、黄璐琦、仝小林等国内众多权威专家聚焦中医全球战疫，在线解答全球海内外网友共同关心的中医战疫问题。

中西医结合治疗是中国方案的“亮点”

“中西医结合治疗是中国方案的‘亮点’，在此次国内抗击疫情过程中，中医药早期介入全程参与，整建制承包方舱，每个阶段都发挥了自己的特点和优势。”中国工程院院士、天津中医药大学校长、中央指导组专家组成员张伯礼做客人民网·人民好医生时表示。

据了解，新冠肺炎属于“湿毒疫”，符合传染病的口鼻耳入，湿邪和毒邪的特征明显。“历代中医治疗疫病有丰富的经验，这次，我们利用几十年中医药现代化积累的经验，采用中西医结合治疗的方法取得了良好成效。”张伯礼说。

张伯礼介绍到，新冠肺炎病毒主要损害的是肺脏和免疫系统。免疫功能伤害，白细胞数量减少，引发大量炎性介质释放，这“一高一低”是整个病理的关键环节。“此次，中医药在治疗轻症和重症上作用明显，可以缩短发热咳嗽乏力症状持续的时间，同时改善肺部影像，提升淋巴细胞的数量，降低炎性介质。其中，在重症和危重症救治上，我们则坚持中西医结合，西医为主、中医配合的原则，中医在控制病情恶化发展等病理环节上发挥了重要作用。” 张伯礼说。

与此同时，在此次新冠肺炎救治中，江夏方舱医院是第一个全部由中医医院负责的方舱医院，中医药、特色疗法、中医理念都成为了医院的特色，并实现了“三个零”“一个低”（零死亡，零轻转重，零阴转阳，医疗诊治费用低）。

北京中医医院院长、江夏方舱医院院长刘清泉做客人民网·人民好医生时介绍到，此次新冠肺炎疫情，80%患者属于轻型、普通型，还有一部分是属于无症状人群，中医治疗效果比较显著。“新冠肺炎与《瘟疫论》中的首方达原饮有很多相通的地方，我国推出的‘三药三方’也全程发挥了重要作用，其中三方的基本组成就是按照古人的名方变化而来的，中医药是中华民族的瑰宝，一定要保护好、发掘好、发展好、传承好。”刘清泉说。

中医药助力全球战疫 三因制宜是“关键”

“交叉感染、控制不当是当下海外疫情快速蔓延的因素，必须隔离，而且应该用药，海外网友能否通过服用中药汤剂或者中成药提高免疫力，需根据气候特点、症候特点，因事因地因人制宜，尽量辩证治疗。”张伯礼说。

当前,新冠肺炎疫情在全球多个地区蔓延,全球战“疫”已全面展开。随着我国疫情防控形势的持续向好，中西医协同救治的“中国方案”愈发受到国际社会的高度关注。中央指导组专家、中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦做客人民网·人民好医生时表示，“充分发挥中医药的优势和特色，我们需要建立中医药自己的临床科研一体化平台，按照国际通行的高级别临床证据寻找方法，来建立中医药临床疗效评价标准及方法。”黄璐琦认为，中医药未来发展应该有自己的阵地，在这个阵地基础上，充分与西医交流协作，真正做到中西医并重。

同时，针对海内外网友在疫情防控方面的疑问，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏做客人民网·人民好医生时建议，心态，睡眠，营养的调节是关键，第一，要有很好的心态。如果年纪比较轻的，你把自己的心态调节好。第二点，睡眠调节好。第三点，营养调节好。这三点都调节好，只要在家里坚持七到十天，基本上可以突破疾病的影响。

“历代温病学家认为，瘟疫的发生，都是由口鼻而入，因此，保护好口鼻也是防止疾病进入人体的重要环节。”刘清泉院长建议，中医讲七情，喜怒忧思悲恐惊，恐则气下，惊则气乱。为此，居家期间可以练一练八段锦，打一打太极拳，也可以用一些药食同源的药物提升正气，例如可以用生姜、大枣、百合，加一点藿香和苍术熬水来喝。

其次要注重饮食和睡眠，提高免疫力，所谓正气存内，邪不可干，中医的治疗关键就是祛邪扶正。最后，外出回来一定要做好清洁和消毒工作。

“现在中国的疫情已经进入到收尾的阶段，但不可掉以轻心，还有很多没有研究清楚的问题。全球发病情况已经达到百万级水平了，这是对全球大的考验，也是对中医一个大的考验，是中医药能够走向世界的一个契机。”中国科学院院士、中央指导组专家仝小林院士在做客人民网·人民好医生访谈时表示。

“此次新冠肺炎救治过程中，我国中医药救治方案及经验来之不易，是全人类弥足珍贵的财富。但中医‘走出去’也要遵循中医药治病规律，注重辨证施治，结合当地病人实际情况，找出针对性对策，充分发挥中医药的价值和优势。建议适时开展中医药相关人道主义援助，通过建立世界范围内传统医药抗疫联盟、宣传中医药疗效鲜活案例等举措，推动中医药的广泛参与和世界传播。”黄璐琦说。