国家卫健委增设国家重大公共卫生事件医学中心落户武汉同济医院

人民网北京4月26日电 为提高新发突发传染病处置能力，提升全国重大公共卫生事件应对能力和医疗救治水平，4月25日，国家卫健委下文，决定在现有国家医学中心规划的基础上，增设国家重大公共卫生事件医学中心。该中心将落户在华中科技大学同济医学院附属同济医院。

据了解，此次以同济医院为主体设置的国家重大公共卫生事件医学中心，将致力于防控机制、保障队伍、平台构建、管理模式、网络体系等方面的研究与建设，打造集预防、预警、救治、管理、教学、研究等一体化医学中心，以期实现重大突发公共卫生事件高效防控与救治，保障人民群众生命健康与安全。

此前，根据湖北省发改委批复，华中科技大学同济医院光谷院区将建设重大突发公共卫生事件疑难危急重症救治中心，同济医院中法新城院区建设重大突发公共卫生事件空-地一体化急救中心及配套设施。同时联合华中科技大学应急防控P3实验室及检测中心项目、高端生物医学成像检测中心项目的建设，将整体全方位提升我国应对重大公共卫生和灾害事件应急救治能力和水平。