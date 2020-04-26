春季如何照顾娃？饮食要讲究“扶阳健脾”

“春三月，此为发陈，天地俱生，万物以荣。”

——《黄帝内经·素问》

转眼又到了万物复苏的春季，同时也是孩子生长发育最快的 一个季节，如何让孩子在一年之初有一个好的开始呢？如何运用中医知识提高孩子的抵抗力，平安度过这个特殊的春天呢？

天地人，三因制宜保健康

1.因人制宜

火宝宝、冰宝宝、胖宝宝、郁宝宝，你家是哪种宝宝?

中医讲求个体差异，每个孩子的体质不同，调理的方法也是因人而异，不同体质的孩子，调理方法大相径庭。在中医门诊， 孩子常见的问题各有不同。

火宝宝：这些孩子表现为食量大，爱积食，小便黄，大便干，性子急，怕热，睡觉爱把手脚放在外面或踢被子，喜欢光脚，晨起有口气，容易出现咽炎、扁桃体炎、口腔溃疡、牙龈炎、中耳炎等头面部的炎症或疖肿，也就是人们常说的“食积”“食火”的表现。

冰宝宝：这些孩子怕冷，脸色偏白或黄，欠光泽，一吃凉的东西或者瓜果容易肚子不舒服甚至腹泻，属于脾胃虚寒的表现。

胖宝宝：有些胖一点儿的孩子，喜欢吃肉食、面食，肌肉松软，多汗易感，体力不佳，嗓子容易有痰，大便黏或不成形，舌苔白厚，属于痰湿偏盛的表现。

郁宝宝：这些孩子容易紧张焦虑，心思较重，缺乏安全感， 睡觉不踏实、多梦，缺乏朝气和活力，属于肝郁气滞的表现。

通过日常生活的表现，家长可以大致判断自己的孩子属于哪种体质，或哪几种情况兼而有之，从而区别对待。

2.因时制宜

春生夏长秋收冬藏，衣食住行顺应天道自然。

春天是阳气向上向外疏发的季节，人体顺应自然规律，养生的重点是顾护阳气。如何调整好衣食住行，让孩子的身体顺应天时呢？这里给大家几点建议：

衣：春季气温忽冷忽热，反复无常，而且多风，要注意孩子衣物的增减。在这里可以借鉴《小儿病源方论》中提出的“养子法”，即“要背暖、肚暖、足暖，脾胃暖”等。春季初期早晚温差较大，增减衣物要根据实际情况逐渐进行，不能“卒减其衣，否则令中风寒”。虽然有“春捂秋冻”之说，但当气温升高时， 孩子如果穿得过多过厚，就易出汗，腠理疏松，更易受风着凉。

食：春夏养阳，春季儿童饮食要以“扶阳健脾”为原则。

吃什么？小孩子的脾胃功能尚未发育健全，不要给孩子吃太多生冷食物，年纪小的宝宝不宜食用冷饮，避免大量进食水果；爱上火的孩子要避免辛温燥烈之品，例如烧烤、含香辣调料较多的菜品；对于痰湿偏盛的孩子，避免过食肥甘厚腻，所谓“鱼生火，肉生痰”，过量食用可能会损伤脾胃；对于嗓子爱发炎、 大便干的孩子，建议多食一些富含粗纤维的食品，如粗粮、菜叶、菜梗等协助排便，“肺与大肠相表里”，清大肠之火的同时清肺火。

怎么吃？饮食结构要均衡，谷物为主，再加上优质蛋白以及时令的蔬菜瓜果等。

吃多少？“要想小儿安，三分饥与寒”，家长要控制孩子的进食量，避免过饱，出现“积食”“食火”的问题。

何时吃？进餐时间要规律，甜食和零食与正餐时间间隔开，控制好分寸。

住：疫情当前，孩子宅在家里，每天要保证适当的运动，舒筋活络，气血通畅，振奋阳气，改善孩子呼吸、消化功能，从而提高抵抗力，久视、久坐、久立、久行都不利于健康。

行：要适当运动，同时注意不宜过量，大汗淋漓会耗伤阳气。运动后出汗要及时处理，避免汗出受风、受凉。运动的时间以早上或上午为佳，也就是一天之中阳气旺盛的时段。

“春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾。”中医认为，春季是养肝的大好时节。肝脏负责调节人的情绪，孩子大多活泼好动，每天憋在家里，活动区域变小，活动形式单一，加之孩子也对疫情带来的一系列变化不太适应，所以会出现情绪低落，烦躁易怒，恐惧、焦虑等不良情绪，从而影响身心健康。“精神内守， 病安从来?”良好的情绪状态，也是保证健康、减少疾病发生的必备条件。

遇到敏感、爱操心的孩子，家长们该怎么办呢?实际上， 父母是孩子最好的老师。在这个特殊时期，父母保持健康积极的心态，遇事不慌，明辨是非，不人云亦云，才是给孩子最好的礼 物。建立良好的亲子关系和家庭氛围，注意孩子的情绪波动，耐心倾听孩子的诉说，多爱抚，多包容。另外，作息规律，劳逸结合，开展亲子活动，减少对手机、电视的依赖，避免过度思虑， 精力耗散。

3.因地制宜

南橘北枳，物犹如此，何况是小宝宝呢。

家长要重视地域差异，地域、气候和生活环境的不同，在一定程度上影响着人体的生理活动和脏腑功能，进而影响体质。

同一种疾病，因患儿所处的地域不同，中医的辨证、方药也随之不同，体现了中医的特色。对于新冠肺炎疫情防控也是如此，对于中成药、网上流传的经验方，家长要根据孩子的地域差别，从自己实际情况出发，慎重对待，不能生搬硬套，咨询专业的中医儿科大夫才是王道。

内服外治，制订个体化方案

1.锦囊一：内服小药方，吃着吃着就好啦

介绍几个简单的内服小药方供家长参考。还是那句话，宝宝的调理要结合孩子体质，多种因素综合考虑。

火宝宝：可以试试菊花3~6克、芦根10克、生山楂10克，放在一起代茶饮。

冰宝宝：食疗以山药（铁棍山药最佳，口感较面；口感脆脆的那种不适合药用）、生姜（也可配合红糖熬水喝）等为主，配合艾灸、按摩等方法，温补脾土。

胖宝宝：陈皮、薏米、茯苓适量（每味6~9克），代茶饮即可。如若饮食积滞，可每日取焦山楂、焦神曲、焦麦芽各10~15克，代茶饮，建议饮3天，同时配合饮食和运动管理，也就是通常说的“管住嘴、迈开腿”。

郁宝宝：需配合心理调节，也可尝试适当运动或音乐疗法， 必要时寻求专业的心理疏导。饮食建议以清淡为主。

2.锦囊二：外治小方法，在家就能用中医

“脾为后天之本，气血生化之源”，脾胃不和，气血失调，影响孩子的抵抗力。家长可以选择简单易行、方便居家操作的推拿、艾灸等方法，通过刺激穴位，健脾养胃，调理气血，从而扶助正气。

摩腹：用掌面摩小儿腹部3~5分钟。摩腹具有健脾和胃，理气消食的作用。

按揉足三里：足三里位于膝眼下3寸（相当于小儿四个手指的宽度），胫骨外旁开1寸（相当于小儿中指的宽度）。按揉足三里具有健胃和胃、通络导滞的作用，一般可按揉50~100次。

捏脊：捏脊具有调阴阳、理气血、和脏腑、通经络、强健身体的作用，是小儿保健推拿常用的手法。

艾灸：适用于脾胃虚寒的孩子，穴位：足三里、中脘、神 阙、脾俞。家长们操作时注意安全第一，要密切观察孩子的反应，时间也不宜过长。

需要注意的是，如果孩子体质属于稍复杂的情况，或孩子存在慢性基础性疾病，请带患儿及时就诊，中医专家会给孩子提供更精准的个体化方案。

资料来源：中国妇女出版社

本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。