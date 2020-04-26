测新冠病毒抗体拟纳入广州医保

新冠病毒抗体测定项目拟纳入广州医保，最高价格为50元一项。4月24日，广州市医疗保障局发布《关于公开征求严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定项目价格的通知（征求意见稿）意见的通告》（下称《通告》）透露出最新政策。

根据《通告》，新冠病毒抗体检测项目包括IgG和IgM，三级医疗机构服务价格为50元，二级为45元，一级为40元。所定价格50元/项为最高价格，每项测定计费一次，鼓励各公立医疗机构通过加强管理、降低成本，逐步降低服务价格。《通告》明确指出，广州地区定点医疗机构开展本项目的，按规定纳入社会医疗保险统筹基金支付范围。

据了解，IgM抗体阳性是早期感染的辅助诊断依据之一。IgM抗体约在感染后5至7天产生，维持时间短、消失快，IgM抗体阳性可判断早期感染，有利于早发现、早治疗。IgG抗体阳性，就是曾感染过新冠病毒，已产生抗体具有抵抗力。IgG抗体在感染后10至15天产生，可在血液循环中保持较长时间存在。

《通告》要求，使用该项目开展新型冠状病毒抗体检测的医疗机构，须满足卫健部门规定的资质条件，并严格按照国家《关于新型冠状病毒诊疗方案》检测程序进行筛查。广州市疾控中心要加强新型冠状病毒抗体检测工作的指导，医疗机构及相关检验机构要强化实验室生物安全和样本管理。

（记者/朱伟良）