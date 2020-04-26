国家卫健委：4月25日0—24时新增确诊病例11例 其中6例为本土病例

人民网北京4月26日电（董童）国家卫生健康委于26日在官网发布的《截至4月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中5例为境外输入病例，6例为本土病例（黑龙江5例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者779人，重症病例增加2例。境外输入现有确诊病例694例（含重症病例22例），现有疑似病例10例。累计确诊病例1634例，累计治愈出院病例940例，无死亡病例。

情况显示，截至4月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例801例（其中重症病例51例），累计治愈出院病例77394例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82827例，现有疑似病例12例。累计追踪到密切接触者729885人，尚在医学观察的密切接触者8308人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例11例（武汉11例），无新增死亡病例，现有确诊病例12例（武汉12例），无重症病例。累计治愈出院病例63604例（武汉46452例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入无症状感染者7例；当日转为确诊病例4例（无境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者1000例（境外输入151例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例（出院753例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院28例），台湾地区429例（出院275例，死亡6例）。